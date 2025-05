Värvar tvåvägsback från konkurrenten: ”Otroligt stort”

AIK har gjort klart med sitt första nyförvärv inför nästa säsongen.

Stockholmsklubben värvar en tvåvägsbacken William Pethrus från konkurrenten Mora.

— Jag ser verkligen framemot att få kliva in på Hovet, säger Pethrus till klubbens hemsida.

William Pethrus. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

William Pethrus har spelat för Mora under de senaste två säsongerna och gjorde en av sin karriärs bästa under den gångna. Där stod 27-åriga backen för imponerande 30 poäng på sina 51 matcher. Även i slutspelet levererade Pethrus för sitt lag, men efter uttåget lämnade han Mora.



Nu står det klart att AIK har värvat Pethrus. Backen har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.



— Det känns otroligt stort och hedrande att bli en del av AIK-familjen. Det är en stor klubb med stark gemenskap så jag ser verkligen framemot att få kliva in på Hovet framför supportrarna. Laget gjorde en fin säsong och målsättningen är att fortsätta ta steg framåt och bidra till att få klubben att nå sina mål, säger Pethrus till klubbens hemsida.

Klubbens första nyförvärv

Efter AIK:s tunga finalförlust mot Djurgården har klubben inte värvat några nya spelare och enbart förlängt kontrakten med två. Med Pethrus intåg har AIK nu tretton spelare klara till den kommande säsongen. Det innebär att sportchefen Lars Johansson fortfarande har mycket att göra fram till hösten.



— Vi har sökt en bra rightback och William passar bra in i sättet vi i AIK vill spela på. Han kommer från en bra säsong i Mora där han producerat poäng i både grundserie samt slutspel, han har även mycket erfarenhet men fortsätter även att utvecklas och ta steg, säger Johansson.



AIK har i nuläget inte tackat av några spelare, vilket innebär att det kan komma att bli fler förlängningar. Däremot kommer Pethrus troligtvis inte vara klubbens enda nyförvärv. Det återstår att se vilka fler spelare Johansson kan få in till klubben.