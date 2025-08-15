2019 vann han SM-guld med Frölunda. Nu är Anders Grönlund klar för allsvenskt spel med AIK.

– Vi har sökt en rutinerad back med erfarenhet från spel på hög nivå och Anders passar perfekt in på den beskrivningen, säger sportchef Lasse Johansson.

Anders Grönlund byter Tyskland mot AIK. Foto: Bildbyrån.

Efter två år i tyska Fischtown Penguins är Anders Grönlund tillbaka i svensk ishockey. 37-åringen har skrivit på ett 1+1-årskontrakt med allsvenska AIK.

Det bekräftar klubben på sin sajt.

– Vi har sökt en rutinerad back med erfarenhet från spel på hög nivå och Anders passar perfekt in på den beskrivningen. Han har flera år på hög nivå i SHL och utomlands bakom sig och därtill har han varit med och vunnit. Han kommer bidra både på isen och i omklädningsrummet med sin erfarenhet, säger sportchefen Lasse Johansson.

Anders Grönlund klar för AIK

Anders Grönlund är i Sverige sannolikt mest förknippad med Frölunda som han spelade för under fem säsonger och vann SM-guld med 2019. I HockeyAllsvenskan har han spelat för Almtuna, Karlskrona, Mora och Pantern. Det här blir första gången sedan 2018 han spelar i ligan.

– Jag börjar bli till åren nu så man har gjort en del i sin karriär. Jag är också en kille som försöker se alla i omklädningsrummet och vill bidra med struktur och rutin både på isen och utanför, säger han.

Så ser AIK:s trupp ut

Source: AIK @ Elite Prospects