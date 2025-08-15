AIK värvar svensk mästare: ”Börjar bli till åren”
2019 vann han SM-guld med Frölunda. Nu är Anders Grönlund klar för allsvenskt spel med AIK.
– Vi har sökt en rutinerad back med erfarenhet från spel på hög nivå och Anders passar perfekt in på den beskrivningen, säger sportchef Lasse Johansson.
Efter två år i tyska Fischtown Penguins är Anders Grönlund tillbaka i svensk ishockey. 37-åringen har skrivit på ett 1+1-årskontrakt med allsvenska AIK.
Det bekräftar klubben på sin sajt.
– Vi har sökt en rutinerad back med erfarenhet från spel på hög nivå och Anders passar perfekt in på den beskrivningen. Han har flera år på hög nivå i SHL och utomlands bakom sig och därtill har han varit med och vunnit. Han kommer bidra både på isen och i omklädningsrummet med sin erfarenhet, säger sportchefen Lasse Johansson.
Anders Grönlund klar för AIK
Anders Grönlund är i Sverige sannolikt mest förknippad med Frölunda som han spelade för under fem säsonger och vann SM-guld med 2019. I HockeyAllsvenskan har han spelat för Almtuna, Karlskrona, Mora och Pantern. Det här blir första gången sedan 2018 han spelar i ligan.
– Jag börjar bli till åren nu så man har gjort en del i sin karriär. Jag är också en kille som försöker se alla i omklädningsrummet och vill bidra med struktur och rutin både på isen och utanför, säger han.
Så ser AIK:s trupp ut
Source: AIK @ Elite Prospects
