Poängkungen räddade AIK – efter sena tappet

AIK vann med 4–3 efter förlängning

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Scott Pooley gjorde två mål för AIK

Matchen i hockeyallsvenskan mellan hemmalaget AIK och gästande Östersunds IK var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där AIK spikade segerresultatet, 4–3 (0–0, 2–0, 1–3, 1–0). Matchhjälte blev Scott Pooley, som gjorde det avgörande målet 24 sekunder in i förlängningen.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Scott Pooley med två mål för AIK

Första perioden blev mållös.

2.01 in i andra perioden spräckte AIK nollan genom Lucas Lagerberg på pass av Scott Pooley och Oliver Tärnström. Efter 11.48 i andra perioden slog Oscar Nord till på pass av Lucas Lagerberg och Viggo Gustafsson och gjorde 2–0.

Östersunds IK reducerade dock till 2–1 genom Anton Klint efter 13.19 av perioden.

Efter 14.44 i tredje perioden gjorde AIK 3–1 genom Scott Pooley och kom allt närmare segern.

Men Östersunds IK stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 0.15. Oskar Wahlberg gjorde 3–2 efter 19.12 och Maksim Semjonov fullbordade comebacken till 3–3 efter 19.27.

I förlängningen tog det 24 sekunder innan AIK avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Scott Pooley, på pass av Daniel Ljungman.

AIK:s Scott Pooley stod för två mål och ett assist.

Med en omgång kvar är AIK på femte plats i tabellen medan Östersunds IK är på elfte plats.

På fredag 6 mars 19.00 spelar AIK hemma mot Oskarshamn och Östersunds IK hemma mot Kalmar.

AIK–Östersunds IK 4–3 (0–0, 2–0, 1–3, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 1–0 (22.01) Lucas Lagerberg (Scott Pooley, Oliver Tärnström), 2–0 (31.48) Oscar Nord (Lucas Lagerberg, Viggo Gustafsson).

Tredje perioden: 2–1 (53.19) Anton Klint (Oliver Kandergård, Viktor Klingsell), 3–1 (54.44) Scott Pooley (Oskar Magnusson, Alfred Barklund), 3–2 (59.12) Oskar Wahlberg (Viktor Klingsell, Maksim Semjonov), 3–3 (59.27) Maksim Semjonov (Linus Videll, Oskar Wahlberg).

Förlängning: 4–3 (60.24) Scott Pooley (Daniel Ljungman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Östersunds IK: 1-1-3

Nästa match:

AIK: IK Oskarshamn, hemma, 6 mars 19.00

Östersunds IK: Kalmar HC, hemma, 6 mars 19.00