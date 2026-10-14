AIK tangerar historiska sviten: "Matcher är lätta nu"

AIK säkrade en ny seger, nu borta mot Almtuna IS, under onsdagskvällen. Det blev en svängig drabbning i Gränby Ishall där gästerna till slut kunde vinna med 4–2 och därmed förlänga sin svit till tio (!) raka trepoängsmatcher. Tangerat klubbästa i Hockeyallsvenskan.

Det var också AIK som tog ledningen drygt tio minuter in i den första perioden när Anders Grönlund hittade nätmaskorna, assisterad av Scott Pooley och Edvin Isén. Almtuna replikerade dock i ett numerärt överläge i slutet av perioden. Bruno Osmanis höll sig framme och styrde in kvitteringen till 1–1 efter förarbete från Samuel Salonen och Oskar Asplund.

Mellanperioden bjuder ofta på spänning och detta var inget undantag. Ryder Rolston tog återigen upp AIK i ledning efter sju minuters spel, men hemmalaget svarade bara minuter senare när Leo Sundqvist satte 2–2. Glädjen blev dock kortvarig för Almtuna – Viktor Lennartsson skickade in 3–2 för AIK, vilket också skulle visa sig bli matchavgörande.

Almtuna försökte pressa på för en kvittering i den sista perioden och plockade till sist ut målvakten Hugo Hävelid. AIK hade dessförinnan tagit en time out, men till slut spikade Tyler Vesel slutresultatet till 2–4 i tom kasse. Victor Brattström i AIK-målet motade 26 skott.

– Starkt. Efter time outen gör vi det riktigt bra och visar karaktär där ute. Jag tycker att vi stänger ner det faktiskt, på ett bra sätt, säger Viktor Lennartsson i TV4 och fortsätter om vad som sades i time outen.

– Lite noggranna runt linjerna, och vilja få ut puckjäveln ibland också. Det var lite slarvigt nerifrån och då är de hungriga. De kommer hårt.

Lennartsson: "Matcher är lätta just nu"

AIK har nu tagit 30 poäng på säsongens elva första matcher. Den enda förlusten hittills kom mot MoDo, i premiären.

– Vi är ju ett jäkla bra lag när vi väl kör. Sen har många matcher stått och vägt, men i tredje perioden har vi lägga i en push. Vi har många uddamålsvinster och det är väldigt stark, just moralen som finns i laget. Det är jäkligt viktigt framöver.

– Vi tränar på, vi kör lika hårt, om inte hårdare på träning. Matcher är lätta just nu.

Almtuna IS – AIK: 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

Almtuna: Bruno Osmanis, Leo Sundqvist

AIK: Anders Grönlund, Ryder Rolston, Viktor Lennartsson, Tyler Vesel.

Skott: 28–31 (12–5, 7–19, 9–7).

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