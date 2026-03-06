479 800 kronor. När Scott Pooley klev av isen vid grundseriens sista omgång var det där AIK:s insamling till hans signatur hade landat. Nu svarar den 31-årige poängkungen själv.

– Det är en speciell plats att spela på, jag älskar det här, säger han till hockeysveirge.se efter fredagen 3–2-seger mot Oskarshamn.

AIK:s insamling för Scott Pooley pågår i fem dagar. Foto: Simon Eld och AIK (skärmdump).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ingen AIK-spelare har någonsin gjort fler poäng i en allsvensk grundserie än Scott Pooley. Ändå är det inte helt kört för klubben att behålla stjärnan.

När insamlingen till 31-åringens förlängning presenterades i onsdags beskrevs dialogen som positiv, och två dagar senare hade fansen slutit upp. Inför Oskarshamns besök för grundseriens sista omgång hade hela 450 000 kronor trillat in, och allt mer tillkom medan minuterna tickade förbi.

Vid slutsignalen när Pooley nätat återigen har summan landat på hela 479 800 kronor.

– Jag försöker att inte tänka på det så mycket, men det är väldigt speciellt. Som spelare, att ha alla deras stöd, och se dem göra vad de gör, det gör dig ödmjuk. Det är en speciell plats att spela på, jag älskar det här, säger han till hockeysveirge.se om insamlingen.

Svaret om förhandlingarna: ”Har pratat”

När det gäller själva förhandlingarna vill han däremot inte avslöja särskilt mycket.

– Jag vet att Lasse Johansson (sportchef) har pratat med min agent. Jag försöker hålla mig utanför det där och låta dem ta hand om det. Jag vet nog något när ni också vet. Jag fokuserar på hockeyn och låter allt bakom kulisserna ta hand om sig självt, säger Pooley.

Lasse sa att du inte hade någon bonus för att vinna skytteligan, men kanske i nästa kontrakt…

– (Skratt) Jag vet inte… det är ett fint individuellt pris, men också ett lagpris. Det händer inte utan mina lagkamrater så de ska ha mycket kredd.

Source: Scott Pooley @ Elite Prospects