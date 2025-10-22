Trots en sen upphämtning föll AIK mot Östersund. Förlusten innebär att segersviten i Hockeyallsvenskan stannar på sex.

– Jag var inte heller superbra idag, säger Oskar Magnusson självkritiskt i TV4 efter 3–4-matchen.

AIK:s Oskar Magnusson. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

En, två, tre, fyra, fem, sex.



När AIK klev in i onsdagens möte med Östersund hade man, med ovanstående segerrad, tagit sig hela vägen upp till en fjärdeplats i den hockeyallsvenska tabellen.



Ändå var tonerna motsatta 60 minuter senare.



Trots att William Pethrus menade att det fanns positiva delar, och mycket tid kvar att vända vid 1–2-underläget inför tredje, föll stockholmarna till slut med 3–4.



– Det är väl en kombination av att Östersund gör det bra och att vi gör det mindre bra. Över 60 minuter så tycker jag att vi är lite för dåliga, både defensivt och offensivt, säger AIK:s Oskar Magnusson i TV4 och forsätter om huruvida segern var välförtjänt för ÖIK.

– Det är svårt att säga nu, men jag tycker inte att vi var tillräckligt bra. Vi kom inte upp till den nivån som vi ville.



AIK:s huvudtränare Fredrik Hallberg tog time out efter de två tidiga målen i tredje, men fick inget direkt svar. 2–3 och 3–4 i matchens näst sista minut och gav lite hopp, men sviten var bruten för huvudstadslaget.



– Jag var inte heller superbra idag. Ny match på fredag, nya tag. Vi får slicka såren och blicka mot nästa, avslutar Magnusson.

