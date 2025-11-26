Trots ett matchstraff på MoDo var AIK:s Fredrik Hallberg inte nöjd med domarinsatsen under onsdagens 1–2-förlust.

– Det är inte samma bedömning för oss som för dem – stort frågetecken, säger huvudtränaren till hockeysverige.se.

AIK:s Fredrik Hallberg och situationen med Oskar Magnusson. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Det är inget att säga om det. Det är en crosschecking i ansiktet”.

Orden kommer från AIK-tränaren Fredrik Hallberg när hockeysverige.se möter honom, efter onsdagens 1–2-förlust i toppmötet med MoDo, och handlar om det matchstraff bortalagets Alex Swetlikoff tog efter signalen i första perioden. Desto mer hade han att säga om domarinsatsen under övriga delar av mötet.

När 57-åringen gästade TV4 var han nämligen direkt kritisk.

– Jag har berömt domarna i ett par matcher, men de här kan jag inte berömma, börjar han och fortsätter om en situation där AIK:s Oskar Magnusson blir upphakad i förlängningen:

– Det är inte samma nivå, det är bara att titta på bilderna. Det där får de ta i sina studiecirklar… ”Mankan” ska iväg… oj, oj, oj. Det är sex minuter. Vi har ett powerplay på deras matchstraff, det är det vi har. Sen blir det två stycken (utvisningar) i slutet… tveksamma. Det påverkar såklart. Det blir mängden som dödar oss.

”Inte samma bedömning för oss som för dem”

För hockeysverige.se fortsätter senare tränaren addera till kritiken.

– Det är bara att titta. Det är inte samma bedömning för oss som det var för dem, känner jag. Vi hade en tripping på Oscar Nord som jag, ja… stort frågetecken, och frågetecken på de andra också, säger huvudtränaren.

Fredrik Hallberg berättar att han inte pratat med någon från domarhåll efter slutsignalen och fortsätter om den där situationen med Magnusson som kom några sekunder innan avgörandet från tidigare AIK-spelaren Gerry Fitzgerald.

– Det är fasthållningar både här och där på oss, och så blir det mål sen, säger Hallberg.

– Jag tycker att det är lite att önska spelmässigt. Den här matchen blev ett annat tempo än vad det varit tidigare, så vi fick anpassa oss efter det och hade inte riktigt tempot med oss in i matchen. Sen tycker jag att vi krigar och täcker skott, och värjer oss på ett bra sätt, fortätter han om matchen.