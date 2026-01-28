AIK:s jätteras: ”Inte första gången det händer”

AIK vände ett 0-2-underläge till ledning med 4-2.

Sedan rasade ”Gnaget” ihop igen mot Nybro och förlorade med 5-4 efter förlängning.

– Jag är väldigt besviken. Av någon anledning slutar vi spela, säger Simon Åkerström till TV4.

AIK stod först för en stark vändning, sedan föll de ihop helt och hållet mot Nybro. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att ha haft en tung tid med fyra raka förluster med bara ett mål framåt på de fyra matcherna studsade AIK tillbaka i fredags. De bröt förlustsviten genom att vinna med 5-2 mot Mora. Men under onsdagskvällen var stockholmarna tillbaka i förlorarspåret igen borta mot Nybro Vikings.

AIK stod för en svag första period och blev stundtals utspelade av Nybro. Hemmalaget gjorde både 1-0 och 2-0 genom Felix Olsson och Elias Stenman och hade även en 3-0-puck inne bakom målvakten Victor Brattström. Marcus Bergmans mål dömdes däremot bort efter videogranskning sedan han bedömts ha sparkat in pucken i mål. AIK kom därför undan med ”bara” 2-0 i baken efter 20 minuters spel.

– Det är inget bra alls. Riktigt dålig period av oss. Vi måste in och ”reset:a” och gå ut och köra i andra, säger AIK:s Jesper Emanuelsson till TV4 i pausen och fortsätter:

– Vi måste vinna 50/50-kamperna, vinna lite puckar, spela med puck och vinna kamperna framför både deras och vårt mål. Vi måste upp i allting.

AIK hämtade upp – och tappade igen

AIK spottade upp sig i mittperioden men 2-0 stod sig inför den tredje. Där kom sedan ”Gnaget” ut som ett helt annat lag inledningsvis. Martin Johnsen reducerade till 2-1 och sedan inledde bortalaget en intensiv offensiv. Ett 2-2-mål blev först bortdömt innan lagkaptenen Oscar Nord klev fram och kunde sätta kvitteringen på riktigt. AIK fick sedan spela fem-mot-tre, vilket gav massiv utdelning. Daniel Ljungman fullbordade vändningen för 2-3 när AIK var två man mer och bara 23 sekunder senare kom även 2-4 genom Oscar Nord när de var en man mer på isen.

Tack vare vändningen såg AIK ut att kunna gå mot tre nya poäng. Men därefter föll laget ihop helt och hållet.

2-4 stod sig tills det återstod fyra minuter av matchen. Då fick Nybro en livlina genom ett 3-4-mål av backen Kalle Holm. AIK föll sedan tillbaka till egen zon och det var i stället Nybros tur att inleda en vild offensiv. Med målvakten Hugo Hävelid utplockad och spel sex-mot-fem kunde hemmalaget även kvittera genom Theo Jacobsson med blott 30 sekunder kvar.

Simon Åkerström efter kollapsen: ”Det är inte första gången”

I förlängningen kunde hemmalaget sedan säkra segern när succébacken Hugo Gabrielson sköt avgörandet. 5-4.

– Det är väldigt svängigt och upp och ner… Det är slarvigt av oss skulle jag säga, säger AIK-backen Simon Åkerström till TV4 och fortsätter:

– Vi får utdelning där i tredje och sköljer över dem. Sedan, av någon anledning, när vi har den ledningen så blir vi passiva och slutar spela helt enkelt. Då blev det som det blev.

Trots en ledning med två mål när det återstod fyra minuter av matchen tappade alltså AIK och fick nöja sig med bara en poäng borta mot Nybro.

– Jag är väldigt besviken. Oavsett hur det ser ut ska det vara stängt och vi ska ta tre poäng där. Det är väldigt surt just nu. Vi får prata igenom varför det blev som det blev, det är inte första gången det händer, säger Åkerström.

Nybro – AIK 5–4 OT (2-0,0-0,2-4,1-0)

Nybro: Felix Olsson, Elias Stenman, Kalle Holm, Theo Jacobsson, Hugo Gabrielson.

AIK: Oscar Nord 2, Martin Johnsen, Daniel Ljungman.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects