AIK förlängde sviten - efter galen match

Oliver Johansson blev matchvinnare för AIK. Foto: TV4/Bildbyrån

AIK Hockey fortsätter gå som tåget i Hockeyallsvenskan. Ikväll gästades man av Östersunds IK och då kom den nionde raka segern efter en svängig historia på Hovet.

AIK inledde starkt och var i 2-0-ledning efter den första perioden efter mål från Scott Pooley och Tyler Vesel.

AIK föll ihop i andra perioden

Den andra perioden bjöd dock på en scenförändring. Östersund tog inte bara över spelmässigt, man vände också på matchen resultatmässigt till ledning 3-2 efter mål Anton Klint, Alexander Ljungkrantz och Logan Nijhoff.

I inledningen av den tredje perioden såg sedan gästerna ut att gå mot seger och bryta AIK:s segersvit när Logan Nijhoff styrde in 4-2.

Då vaknade AIK och la in en till växel. Ryder Rolston reducerade till 3-4 med tio minuter kvar. Bara drygt två minuter senare kunde Oliver Johansson kvittera till 4-4, innan samme Johansson också blev matchvinnare när han efter ett långt AIK-anfall tog pucken och rundade hela Östersund-laget och la in pucken köksvägen fram till 5-4 med 2.20 kvar på klockan.

-- Jag var så jävla dålig i början på matchen, så jag tänkte jag måste hänga dit den. Det andra målet hade jag lite självförtroende, får en dropp av Grönlund sen går jag bara på instinkt, säger Oliver Johansson efter matchen till TV4.

AIK - Östersund 5-4 (2-0, 0-3, 3-1)

AIK: Oliver Johansson (2), Scott Pooley, Tyler Vesel, Ryder Rolston

Östersund: Logan Nijhoff, Anton Klint, Alexander Ljungkrantz