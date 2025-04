AIK en seger från final – efter veteranens huvudtackling

AIK har matchboll på Hovet på fredag.

Stor hjälte blev Lukas Zetterberg i den sjätte perioden i match fem i Karlskoga.

– Det är riktigt fint, den ska vi nypa, säger han om AIK:s drömläge.



I en tät och dittills målfattig match delade BIK Karlskogas Johan Motin ut en huvudtackling mot Scott Pooley, varpå AIK-forwarden åkte av isen själv men tydligt fick en rejäl smäll. Efter videogranskning blev matchstraff utdömt och då gick Scott Pooley ut för att spela i det efterföljande powerplayet.



AIK tog vara på chansen.



Ungefär halvvägs in i femminutaren satte Christoffer Björk ledningsmålet för bortalaget när han med en snärt från tekningscirkeln smällde in pucken. Mindre än två minuter senare kom även tvåan genom Oscar Nord. Efter ett långt anfall fick han pucken ensam framför mål och såg till att den letade sig in i mål.

”Förändrar allt”

Utvisningen blev därmed väldigt kostsam för BIK som hade ett tvåmålsunderläge att vända inför den sista perioden. Fredrik Söderström i TV4 konstaterar att det blev dyrköpt.

– Det är ju femminutersutvisningen som förändrar allt i den här matchen, slår TV4:s expert Fredrik Söderström fast.

Senare skulle AIK bjuda Karlskoga på en nästan liknande situation att ta sig in i matchen, då man fick två stycken utvisningar samtidigt. Pressen var enorm på Karlskoga som inte ville hamna i ett läge där man behövde vinna båda sina två sista matcher i serien.

Då kom reduceringen från Hampus Plato. Men mot slutet av matchen åkte han på en propp som gjorde att han fick ont och fick sätta sig i båset med rejäl smärta. Till slut spelade stjärnspelaren vidare – och Karlskoga skulle kvittera och ta matchen till förlängning.

AIK avgjorde i sjätte perioden

Med bara ett par minuter kvar hölls Karlskogas hopp levande genom Simen Andre Edvardsen. Därmed skulle det alltså bli förlängning för tredje matchen i rad.

Fem perioder skulle slutföras utan att ett avgörande skulle falla.

Därmed var det 17 minuter bort att det skulle ta sig in på en rekordlista över de längsta matcherna i svensk hockeys historia. Men det skulle det inte bli. I stället blev Lukas Zetterberg stor hjälte efter att ha stött in en lös puck framför mål.

AIK har därmed matchboll på Hovet på fredag.