Rasar – efter femte raka förlusten: "Det är jävligt dåligt"

AIK vinner stort mot BIK Karlskoga på Hovet.

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Två lag med två helt olika formkurvor ställdes mot varandra på Hovet. AIK kom till matchen med sju raka (!) vinster i bagaget, då den enda förlusten hittills har varit 0-3 i premiären mot MoDo i Avicii Arena. För BIK Karlskoga har det dock gått tyngre på sistone med fyra raka förluster vilket gjort att värmlänningarna glidit neråt i tabellen.

AIK fick då också en drömstart när Rasmus Rudslätt satte 1-0 redan efter 99 sekunders spel. Där var dock det roliga slut för "Gnaget" under första perioden. BIK Karlskoga var det klart bättre laget och Travis Treloar kunde kvittera till 1-1. Bortalaget vann annars skotten i första perioden med 9-3 och det var besviket i AIK efter 20 minuters spel.

– Jag tycker inte alls att vi kommer upp i nivå. Vi slarvar för mycket och är långsamma ut i hörnen. Det kan bara bli bättre, säger målskytten Rudslätt till TV4 i pausen.

Rikard Olsén sågar BIK Karlskoga i förlusten

I andra perioden blev det dock en scenförändring. AIK tog över matchbilden och fick rejält med utdelning. Christoffer Björk satte 2-1 innan Daniel Ljungman forcerade in 3-1 i en rörig situation, som godkändes efter videogranskning. Därefter satte Rasmus Rudslätt sitt andra mål i matchen för 4-1 i powerplay. Innan periodens slut blev också Daniel Ljungman tvåmålsskytt när AIK gick upp till hela 5-1.

BIK Karlskoga tappade allt och släppte in fyra raka mål i mittperioden. Backen Rikard Olsén röt sedan ifrån över lagets insats.

– Det är jävligt dåligt. Första är ändå en skaplig period och vi pratar om att få ner farten lite mer på dem och fortsätta spela bra nerifrån men jag tycker att vi gör tvärtemot i andra perioden. Vi slarvar och släpper alldeles för billiga mål. Vi vinner inte kamperna runt mål och vi börjar slarva i egen zon. Vi har mycket att jobba på, säger Olsén till TV4.

Åttonde raka vinsten för AIK Hockey

Lagen spelade sedan mest av matchen, men AIK slog inte av på takterna. AIK hade först en 6-1-puck inne genom Oskar Magnusson men målet dömdes bort för målvaktsinterference. 6-1 skulle dock sedan komma. Det var den förre BIK-forwarden Viktor Lennartsson som styrde in pucken för "Gnaget" som körde över värmlänningarna fullständigt.

Sedan var det en omdiskuterad situation där BIK-målvakten Måns Goos tvingades utgå skadad efter en smäll från Christoffer Björk. Efter videogranskningen fick Björk matchstraff för smällen i huvudet på målvakten. I det långa PP-spelet kunde Karlskoga reducera genom Nick Pastujov. AIK fick sedan spela fem-mot-tre under slutet av matchen och då kunde stjärnan Scott Pooley också bli målskytt för hemmalaget.

Slutresultatet skrevs till 7-2 för AIK som nu alltså har åtta raka trepoängare. Trots den långa segersviten ligger AIK "bara" tvåa i tabellen då Leksand, dock med en match mer spelad, är serieledare. För BIK Karlskoga var kvällens nederlag alltså deras femte raka förlust och de har nu släppt in hela 22 mål under förlusvsviten.

AIK – Karlskoga 7–2 (1-1,4-0,2-1)

AIK: Rasmus Rudslätt 2, Daniel Ljungman 2, Christoffer Björk, Viktor Lennartsson, Scott Pooley.

Karlskoga: Travis Treloar, Nick Pastujov.