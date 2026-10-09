Daniel Ljungman blev tvåmålsskytt när Viktor Tuuralas AIK vinner igen.

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AIK stod för en riktig utskåpning inför sina hemmasupportrar när BIK Karlskoga besegrades med hela 7–2 i HockeyAllsvenskans nionde omgång. Med hela 46 skott på mål och fyrverkeri i den andra perioden avgjorde Stockholmarna matchen på ett övertygande sätt.

Den första perioden var en jämn historia där Rasmus Rudslätt gav AIK ledningen redan efter halvannan minut, innan Travis Treloar kvitterade för Karlskoga. I den andra akten lade AIK i en helt annan växel och rann ifrån till 5–1. Christoffer Björk satte 2–1, Daniel Ljungman hittade nätet två gånger om och Rasmus Rudslätt nätade på nytt i powerplay.

Den tredje perioden präglades av hårt spel och heta känslor. Viktor Lennartsson utökade först till 6–1 innan Christoffer Björk drog på sig ett matchstraff för en huvudtackling. Karlskoga tröstmålade i det fem minuter långa överläget via Nicholas Pastujov, varpå gästerna även bytte in Olof Lindbom i kassen. AIK fick sista ordet när Scott Pooley satte 7–2 i fem mot tre i slutskedet inför 4 971 åskådare på Hovet.

AIK har nu åtta raka vinster i och med segern. Efter nio omgångar har AIK nu plockat 24 poäng vilket är klubbens bästa start någonsin i HockeyAllsvenskan. Deras tidigare bästa notering efter nio matcher kom 2018/19 när laget hade 20 poäng vid det här skedet, men nu är de alltså redan uppe i 24 poäng.

Matchfakta AIK – Karlskoga

AIK – BIK Karlskoga 7–2 (1–1, 4–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (01.29) Rasmus Rudslätt (Martin Schreiber, Oskar Magnusson), 1–1 (11.25) Travis Treloar (Nicholas Pastujov)

Andra perioden: 2–1 (23.22) Christoffer Björk (Borna Kopac, Christopher Bengtsson), 3–1 (28.14) Daniel Ljungman, 4–1 (35.09) Rasmus Rudslätt (Theoklis Theocharidis, Oliver Johansson), 5–1 (38.13) Daniel Ljungman (Viktor Lennartsson)

Tredje perioden: 6–1 (48.06) Viktor Lennartsson (Edvin Isén, Christoffer Björk), 6–2 (50.12) Nicholas Pastujov (Lucas Ölevstad, Jesper Emanuelsson), 7–2 (58.36) Scott Pooley (Oscar Nord, Daniel Ljungman)

Skott: 46–25 (3–9, 16–11, 27–5)

Utvisningar: AIK 2x2 min, 1x5 min, 1x20 min – BIK Karlskoga 6x2 min

Räddningsprocent: AIK (Victor Brattström) 92,00% – BIK Karlskoga (Måns Goos 81,82%, Olof Lindbom 92,31%)

Publik: 4 971 personer på Hovet, Johanneshov