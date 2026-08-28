Toppbacken presenterade sig i AIK

Olli Vainio och Patrik Jernfalk nätade för AIK.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det är inte genom att ta sig in i målprotokollen som Olli Vainio etablerat sig som en toppback i Hockeyallsvenskan. Ändå är det precis där vi hittar den 32-årige finländaren efter fredagens träningsmatch.

AIK Hockey drog det längsta strået genom en 2–1-seger mot Almtuna IS, och båda målen gjordes också av backar som fyllde på.

1–0, från just Vainio, kom i mitten av den första perioden efter att Oskar Magnusson lirkat in pucken framför mål. Nyförvärvet, hämtat från Björklöven stormade mot buren och forcerade in pucken. Något han endast fått till tio gånger över tre säsonger i ligan.

I den andra var det sedan Anders Grönlund och 20-årige Patrik Jernfalk som låg bakom 2–0.

Veteranen, 17 år äldre än sin lagkamrat, skrinnade fram genom mitten, hittade Jernfalk till vänster, och till slut, efter två försök kunde U20-lagets poängglada back jubla. Det var också detta mål som säkrade segern i och med Almtunas 1–2 med tom bur där bak.

AIK:s nästa försäsongsmatch spelas 2 september, mot BIK Karlskoga.