AHL-meriterad back klar för Kalmar: "Höga ambitioner"

Kalmar HC fortsätter rusta inför säsongen där man återigen hoppas kunna vara med i toppen av Hockeyallsvenskan. Under fredagen presenterade man en förstärkning på backsidan i form av amerikanen Tommy Bergsland.

-- Jag är verkligen taggad på att ansluta till Kalmar. Jag har bara hört fantastiska saker om staden och organisationen, och är superpeppad på att påbörja min resa i Sverige, säger Bergsland i ett uttalande.

25-årige Bergsland kommer närmast från spel i Idaho Steelheads i ECHL. Där noterades han för 15 poäng på 23 matcher. Majoriteten av säsongen spenderade han dock i AHL med Texas Stars där det blev 6 poäng på 34 matcher. Totalt har det blivit 40 matcher i AHL.

-- Tommy är en rightfattad tvåvägsback med en stark utvecklingskurva. Det finns fina offensiva kvaliteter som ska bli spännande att se på stor rink. Efter att ha pratat med Tommy så var det tydligt att han har höga ambitioner med sin fortsatta hockeykarriär vilket passar oss bra, säger general manager Daniel Stolt.

Kontraktet är skrivet över säsongen 26/27.