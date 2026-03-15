Får utbrott – efter matchstraffet: ”För dåliga bilder”

Carl-Johan Lerby öppnade målskyttet i kvartsfinalen mot Södertälje.

Sedan fick han matchstraff efter en crosschecking – som inte fångades av tv-kamerorna.

Carl-Johan Lerby rasade efter matchstraffet. Foto: TV4/Skärmdump

Förra året vann Södertälje med 4-1 i matcher för att slå ut Kalmar i kvartsfinal. I år möts lagen återigen i kvartsfinal där Kalmar jagar revansch. Det blev då en rafflande start på den första kvarten i Hatstore Arena.

Hemmalaget tog ledningen sedan toppbacken Carl-Johan Lerby skjutit 1-0 i powerplay efter bara drygt två minuter. Bara cirka en och en halv minut senare kvitterade SSK sedan den förre Kalmar-stjärnan A.J. Vanderbeck snott pucken av Elliot Ekmark och sedan gjort 1-1. Två mål redan inom de första fyra minuterna men sedan small det igen, dock inte i nätet.

Efter knappa sex minuters spel blev nämligen Kalmars målskytt Carl-Johan Lerby utvisad. Domarna gick sedan in för att videogranska händelsen. TV4:s kamerabilder hade inte fångat vad som hade hänt eftersom att förseelsen inträffade utanför spelet, en bra bit från pucken. Lerby ska dock ha delat ut en crosschecking på sin tidigare lagkamrat i Kalmar, Teemu Väyrynen som sänktes till isen.

Efter granskningen kom domarna, som har andra kameravinklar än TV4, fram till att visa ut Carl-Johan Lerby som fick ett matchstraff för ”crosschecking”. Lerby rasade sedan när han gick av isen och på tv-bilderna syntes det hur han kastade sina handskar och slog med klubban i spelartunneln på vägen ut i omklädningsrummet.

– Det är för dåliga bilder för att jag ska kunna skicka honom i fängelse. Men domarna bedömer det på det sättet och Lerby blir väldigt förbaskad. Kalmar ruskas om lite grann och det är en intressant start där, säger TV4-experten Fredrik Söderström om matchstraffet.

Södertälje gjorde inget mål i det fem minuter långa powerplay-spelet, men tog sedan ändå ledningen när William Wiå styrde in 1-2 strax efter att Kalmar blivit fulltaliga igen. I slutet av perioden utökade SSK sedan när Adam Hesselvall kom fri och satte 1-3 i matchen.

Matchen pågår!

Source: Carl-Johan Lerby @ Elite Prospects