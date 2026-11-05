15-åringen hyllas - dominerar i U18: "Exceptionell"

25 (17+8) poäng har Södertälje SKs 15 årige storlöfte Gabreil Wsol levererat i U18 Region hittills den här säsongen. Polacken har blivit en snackis bland SSK-supportrar sedan han kom till klubben från schweiziska EHC Basels ungdomsverksamhet inför den här säsongen.

– Gabriel är ett grymt pickup av Dragan (Umicevic, juniorsportchef). Han har ju varit nästan dominant på U18 fast han är U16-spelare fortfarande, säger sportchefen Emil Georgsson i podden Nedsläpp SSK.

Stortalangen hyllas

Södertälje har sett spelare som Anze Kopitar, David Pastrnak och William Nylander blomma ut i klubben. Frågan är nu om det är en ny världsspelare på frammarsch i klubben.

Sportchef Georgsson hade gärna sett honom på en ännu högre nivå och utesluter inte att ge honom speltid i a-laget för att kunna behålla honom i föreningen.

– Regelverket ställer till det lite grann. Det känns ju som att han nästan har spelat klart den här ligan, den ligan han är i fast han inte har åldern inne. Men nästa år så kan han ändå bara spela U18 för att det är en regel som har införts att är du förstaårs U18 så ska du spela J18, du får inte gå upp till U20, de tar bara ut exceptionella fall. Milan Sundström i Modo var ett i fjol. Han kan ju spela A-lagshockey nästa år men han får ju inte spela U20-hockey på grund av systemet, säger Georgsson.