Uppgifter: Victor Eklund tackar nej till VM-spel

Lång säsong med Djurgården, spel i NHL och AHL med Islanders och ett JVM-guld.

Nu väljer Victor Eklund att tacka nej till spel i VM och Euro Hockey Tour, uppger källor i USA.

JVM-hjälten Victor Eklund ser inte ut att spela VM.

Säsongen hemma i Sverige tog slut i åttondelsfinalen med Djurgården i SHL. Sedan tog Victor Eklund, liksom radarkollegan Anton Frondell, flyget över till Nordamerika. Efter att ha inlett starkt i AHL fick Eklund debutera i NHL, där det blev en assist i debuten.

Nu är säsongen över både för Bridgeport i AHL och Islanders i NHL. Men då lär Eklund ta semester. För enligt New York Islanders-reportern Stefan Rosner har han nu tackat nej till spel i VM med Sverige, för att i stället fokusera på sin utveckling borta i Nordamerika. Därmed får Sam Hallam leta vidare efter offensiv förstärkning.

Enligt insidern är det ett val som tar honom ett steg närmare en NHL-plats till nästa år. Det blev totalt 69 matcher utspritt över grundserie och slutspel i AHL, NHL och SHL samt alla landskamper med Juniorkronorna under säsongen.

