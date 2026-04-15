Uppgifter: NHL-svenskarna öppnar för spel i VM

Grundserien, och därmed hela säsongen, är över för New York Islanders. Nu kommer uppgifter i Nordamerika om att både Simon Holmström och Emil Heineman öppnat för spel i Hockey-VM 2026.

Simon Holmström vill spela Hockey-VM under Sam Hallam.

När den här veckan är slut kommer ungefär hälften av NHL-svenskarna spelat klart. Därmed övergår vi nu i en period där vissa blickar mot 2026/27, medan andra förbereder sig för att ta en plats i Sam Hallams trupp till Hockey-VM i Schweiz 2026.

Under gårdagen listade hockeysverige.se 45 mer eller mindre VM-aktuella NHL-svenskar, och nu öppnar två av dem för spel i mästerskapet.

New York Islanders reportern Andrew Gross börjar med att uppge att Simon Holmström vill spela VM. 24-åringen ska ha uttryckt en vilja att förlänga säsongen, och skulle i sådana fall debutera i Tre Kronor efter sitt fjärde år i NHL. Därefter fyller reportern Ethan Sears på att även Emil Heineman är öppen för detsamma.

Heineman gjorde sin VM-debut under mästerskapet i Stockholm 2025, och lämnade med en bronsmedalj. Även han spelar numera till vardags i New York Islanders.

Tillsammans har dessa båda NHL-svenskar stått för 41 av Islanders mål under grundserien, och därmed varit bland de mest produktiva i laget. Det har dock inte räckt för att nå slutspel.

