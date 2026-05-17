Uppgifter: Inget VM för stjärnan

Det blir inget VM för Leo Carlsson. Det slår Niklas Jidhe fast i Viaplays studio.

Många är det som har hoppats på att Leo Carlsson ska ansluta till VM-truppen efter uttåget ur Stanley Cup-slutspelet.

Men enligt uppgifter till Viaplay kommer Carlsson inte att spela VM.

– Vi kan avslöja att Leo Carlsson definitivt inte kommer att komma till den här VM-turneringen. Det är uppgifter som vi har fått till Viaplay, säger Niklas Jihde i sändningen.

Leo Carlsson har stått för en enastående säsong i Anaheim Ducks den gångna säsongen. Och med ett nyligen avslutat kontrakt ska han nu in i förhandlingar om ett nytt stort kontrakt.

– Det är helt naturligt. Hans avtal går ut och han ska skriva sitt livs kontrakt värt en miljard svenska kronor eller mer. Det skulle vara astronomiska summor, så, som väntat, kommer inte Carlsson till VM. Jag har pratat med folk som gett de uppgifterna till mig, säger Erik Granqvist i studiosändningen.

