William Karlsson har bekräftat själv att han ansluter till Hockey-VM.

Nu svarar Sam Hallam kring Vegas-stjärnan – och de andra NHL-spelarna som blivit tillgängliga.

– Vi har inte stängt några dörrar än, säger förbundskaptenen.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Efter att uppgifter sipprat ut under gårdagen gick William Karlsson idag ut och bekräftade för Expressen att han ansluter till Tre Kronor under Hockey-VM. Detta efter att hans Vegas Golden Knights blivit utslagna i Stanley Cup-slutspelet av Edmonton Oilers.



– Jag bestämde mig imorse, sade han till tidningen under fredagsmorgonen.



Några timmar senare svarar nu förbundskapten, Sam Hallam, som genomfört förmiddagens träning i Avicii Arena.



– Det är bra att spelare är intresserade av att komma. När vi har något klart att kommunicera då gör vi det, säger han till media och fortsätter om en eventuell roll i laget:

– Jag kan prata om de som är här. Mikael Backlund är tillbaka i spel, och går in på sin plats där med Filip Forsberg och Elias Lindholm, så det känns bra.



Hallam vill inte heller ge något mer utförligt svar kring Victor Olofsson, som även han är tillgänglig efter Vegas uttåg.



– Som sagt, vi pratar om de som är här, säger han.

Sandin på väg in? ”Jättenöjd med backsidan”

Utöver William Karlsson och Victor Olofsson finns även Rasmus Sandin med på listan över NHL-spelare som nyligen blivit tillgängliga. Washington-backen spelade VM senaste 2023 och skulle isåfall kliva in på en försvarssida som Hallam redan är nöjd med.



– Jag är jättenöjd med hur backsidan agerar och de sju vi har med Gabriel Carlsson på plats känner vi oss trygga med. Sen, som jag har sagt under hela mästerskapet, så har vi inte stängt några dörrar än. Vi får se vad som händer, säger förbundskaptenen.



Vad vill du se ikväll mot Slovenien?

– Jag hoppas vår start är bra. Det behöver inte vara bra i form av att vi får utdelning, utan att vi spelar på rätt sätt från start. Det är det lilla vi har pratat om här under morgonen, att försöka komma ut bra och bygga vidare. Jag tycker vi har tagit små kliv här och där i det taktiska spelet och att kunna korrigera någon grej och därmed blivit ännu mer konsekventa i delar. Just nu känner jag bara ”släpp loss kraften och komma ut och spela bra första tio”.



I och med att Backlund är tillbaka är samtliga spelare tillgängliga för Sverige under fredagskvällen. Samtidigt berättar Hallam att han inte satt upp någon tidsgräns för när de icke-registrerade spelarna får besked om att de skickas hem när NHL-förstärkningar ansluter.