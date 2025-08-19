Nu har spelschemat för Hockey-VM i Schweiz nästa år släppts.

Tre Kronor ställs då mot Kanada direkt i VM-premiären 15 maj.

Sverige ställs mot Kanada direkt i premiärmatchen. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Efter att Sverige och Danmark arrangerat Hockey-VM i våras kommer mästerskapet att hållas i Schweiz nästa år med Zürich och Fribourg som värdstäder. Sedan tidigare står det klart att Tre Kronor kommer att spela sina matcher i Fribourg – och nu har spelschemat för mästerskapet släppts.

Tre Kronor får tuffast möjliga motstånd direkt i premiärmatchen då de inleder turneringen mot Kanada 15 maj. Därefter följer en repris av årets bronsmatch då Danmark väntar i den andra matchen 17 maj innan Sverige ställs mot en annan svår motståndare, Tjeckien, i den tredje matchen 18 maj. Gruppspelet avslutas sedan 26 maj då Tre Kronor möter Slovakien.

VM-final i Zürich den 31 maj

I Sveriges grupp spelar även Kanada, Tjeckien, Slovakien, Danmark, Norge, Italien och Slovenien.

I grupp A, som spelar sina matcher i Zürich, återfinns förutom värdnationen Schweiz även de regerande världsmästarna USA samt Finland, Tyskland, Lettland, Österrike, Ungern och Storbritannien. Finalreprisen mellan USA och Schweiz kommer då också att spelas på premiärdagen 15 maj.

Efter avklarat gruppspel kommer sedan kvartsfinalspelet att inledas den 28 maj, medan semifinalerna spelas ett par dagar senare innan finalen spelas den 31 maj. Under kvartsfinalspelet kommer två matcher att spelas i Zürich och två i Fribourg innan bägge semifinalerna samt bronsmatchen och finalen avgörs i Zürich.

Tre Kronor har tagit brons i VM både 2024 och 2025 – kan de nå ett bättre resultat i Hockey-VM 2026?

Så spelar Tre Kronor i VM-gruppspelet 2026:

15 maj: Sverige – Kanada (16:20)

17 maj: Sverige – Danmark (16:20)

18 maj: Tjeckien – Sverige (20:20)

20 maj: Sverige – Slovenien (20:20)

22 maj: Italien – Sverige (20:20)

23 maj: Sverige – Norge (20:20)

26 maj: Slovakien – Sverige (16:20)

Se hela spelschemat i VM här.