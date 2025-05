Omgivningen för William Nylander är klar – inför ödesmatchen mot Tjeckien.

Superstjärna sätts in i en förstakedja med William Karlsson och Lucas Raymond.

– Det tillförs lite ”edge” i det offensiva, säger förbundskapten Sam Hallam.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tre Kronor ställer upp med en ny forwardsuppsättning, när man nu integrerar William Nylander efter att denne åkt ur Stanley Cup med Toronto Maple Leafs.



Nylander kliver in i förstakedjan i stället för Marcus Johansson, som flyttar ned i tredjekedjan trots att han gjort en fin turnering. William Karlsson och Lucas Raymond får förnyat förtroende i toppkedjan vid Nylanders sida. Detta står klart efter förmiddagens träning i Avicii Arena.



– Otroligt kvick, rapp i vändningarna. Duktig på att skapa separation, både ur egen zon och i anfallszon. Det tillförs lite ”edge” i det offensiva, säger Hallam och fortsätter om kedjan med Karlsson och Raymond.

– Vi är ganska nöjda (med kedjorna), men har provat lite olika konstellationer genom turneringen. Jag tycker Backlund-enheten har varit väldigt bra och de bytena som Leo (Carlsson) har gjort ihop med Mika (Zibanejed) har också känts väldigt bra. Det ger mindre förändringar i de övriga kedjorna, och samtidigt känns det väldigt spännande att se Nylander och Raymond på vingarna med en väldigt smart center i mitten.

”Nu gäller det att vi inte bara kollar på Wille”

Andralinan med Elias Lindholm, Mikael Backlund och Filip Forsberg förblir intakt. Det ät i stället i tredje och fjärdekedjan som förändringarna verkligen märks. Wennberg går ned till fjärdekedjan, liksom Isac Lundeström. Leo Carlssons nya omgivning är med Zibanejad och Marcus Johansson.



Det innebär att Jesper Frödén och Anton Bengtsson står utanför ordinarie kedjor, utifrån hur de tränade på matchdagen.



Sam, hur länge behövde du tänka på var du skulle kasta in Nylander?

– Man har väl alltid lite parallella planer, men sen vet man inte riktigt. Vi hade inga garantier på William Karlsson förrän hans avstämning efter deras utträde, men när vi fick in honom så kände vi att det kunde öppna upp för en lite ny konstellation. Vi har en väldigt bred uppställning överlag, så det känns väldigt bra. Vi hade kunnat peta in honom i vilken enhet som helst.



Hur mår han efter slutspelet i NHL?

– Det är bra. Grejerna är på plats, han sov bra. Han ska ta en nap nu och är jäkligt laddad och sugen. För han som många andra är det något som inte kommer så ofta, att få möjligheten att spela för Tre Kronor på hemmaplan i Stockholm. Han känns väldigt sugen på att ta det på bästa sätt.



Även kapten, Rasmus Andersson fyller i kring sin nye lagkamrat i mästerskapet.



– Det betyder mycket. Han är en världsspelare och gör saker på isen som få kan. Han har den där ”swaggern” också, så det gör mycket. Nu gäller det att vi inte bara kollar på Wille och väntar på att han ska göra något. Vi måste spela som en grupp och som ett lag. Det är ett tufft motstånd vi möter ikväll, säger Andersson till media.

Så såg laget ut

Nylander – Karlsson – Raymond

Backlund – Lindholm – Forsberg

Johansson – Carlsson – Zibanejad

Heineman – Lundeström – Wennberg

Frödén, Bengtsson

Kvartsfinalen mot Tjeckien i kväll drar i gång 20.20