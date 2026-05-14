Teorin: Så blev Love Härenstam VM-målvakt

På ett år har Love Härenstam gått från att spela U20-hockey till att ta plats i en VM-trupp. Nu kommer en möjlig förklaring till succén – från Björn Bjurling.

– Det där vet man inte riktigt förrän man kommer dit, säger målvaktstränaren till hockeysverige.se.

Love Härenstam och Björn Bjurling. Foto: Bildbyrån (montage).

Se & lyssna på Framtidens stjärnor här: | YouTube | Spotify | Apple podcasts

Pelle Lindbergh, Filip Gustavsson och Jacob Markström. Där har listan tagit slut över målvakter, 20 år eller yngre, som någonsin varit uttagna i en VM-trupp för Sverige. Men tidigare i veckan kunde vi addera ett fjärde namn: Love Härenstam, till vardags i Södertälje SK.

Turneringen i Schweiz är bara början för vinterns JVM-hjälte. Men den visar också hur långt 19-åringen redan kommit då han för blott ett år sedan vaktade målet i Skellefteå U20.

I det senaste avsnittet av ”Framtidens stjärnor” gästades Simon Eld och Martin Jansson av målvaktstränaren, Björn Bjurling, och fick berätta om VM-uttagningen.

– Det visste jag inte. Jag vet inte vad jag ska svara… det är jättehäftigt, galet. Han var jätteduktig i slutspelet och har haft en supersäsong, börjar Bjurling, som även mött Härenstam under säsongen med sitt Björklöven.

– Jag gillar att man ger unga killar chansen. Sen måste de ta den också, fortsätter han när första chocken lagt sig.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Love Härenstam är redan en idol: ”Ingen slump”

Utöver det han gör i Björklöven jobbar Björn Bjurling med flera av våra främsta målvaktslöften i sin egna ”akademi”. Det är även där ha stött på Love Härenstam, och fått se hur han redan nu vuxit ut till en förebild för nästa generation av svenska burväktare.

– Vi hade Tommy Salo, Tommy Söderström och sen var det ett jätteglapp till Henrik Lundqvist. Det är klart att det är viktigt, framförallt att man har tron på att det går. Det är det stora. Om jag lägger jobbet så går det faktiskt, säger Bjurling och fortsätter.

– Det är därför tennis- och pingis-under, och alla de där, kommer samtidigt nästan. Det är ingen slump att de kommer upp. Visst, det kan vara sex, sju år mellan, men man ser att det fungerar, får en tro och så kör man. Det är klart att det är jätteviktigt för svensk hockey att vi får fram världsstjärnor som man kan ha som idoler.

Redan nu har vi flera spännande löften som försöker att gå samma väg. Inte minst Kevin Törnblom som, likt Härenstam i Juniorkronorna, nyligen tog Sverige till ett guld i U18-VM.

Bjurlings teori: ”Kanske är likadant för Love”

Vad är det då som gjort att Love Härenstam kunnat kliva rakt in i seniorhockey och dominera som han gjort i Södertälje, samt storspela Tre Kronor till en 3–2-seger mot Finland – i debuten? Även här har Björn Bjurling en tanke.

– Vad hade han, 50 matcher i år? Det går inte att snacka bort. Det är fantastiskt att ha de siffrorna som junior, första året, börjar målvaktstränare att hylla.

– Sen kan det vara så att en spelstil gör att vissa juniorer passar bättre i seniorhockeyn. För mig var det så. Jag var inte världens bästa på frilägen och två mot ett, men jag var otroligt bra i spelet runt kassen. I seniorhockeyn släpper du inte så många frilägen överlag så det passade mig perfekt. För Love kanske det är likadant. Det där vet man inte riktigt förrän man kommer dit. Vissa behöver mer tid, vissa behöver mindre tid. Men det är fantastiskt om man tar chansen när man får den. Det är det man kan säga till alla ungdomar i dag. Ta chansen.

Tre Kronors två andra målvakter i VM är Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks och Magnus Hellberg, Djurgården.

Här kan du titta på hela avsnittet