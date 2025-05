Hyllas – av Nylander: ”Han var grym”

William Nylander på plats i Stockholm för att spela kvartsfinal i Hockey-VM. Då klev Lucas Raymond fram.

Efter torsdagens 5–2-vinst mot tjeckerna mötte svenske storstjärnan media – och hyllade sin kedjekamrat.

– Vilka fina mål han gör, säger Nylander till media.

Lucas Raymond och William Nylander. Foto: Bildbyrån (montage).

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Med William Nylander på plats i Hockey-VM valde Sam Hallam att kasta om i sina kedjor. Toronto Maple Leafs stjärna klev in i en toppkedja med William Karlsson och Lucas Raymond och skapade chanser direkt, men en av de stora förgrundsfigurerna blev istället hans nye lekkamrat.



Efter 5–2-kvartsfinalen mot Tjeckien mötte Nylander svensk media för första gången.



– Jag tyckte det var riktigt kul. Grym vinst. Jag är taggad på semifinal. Jag har ju spelat så mycket med landslaget och spelat med många spelare här, så det är ganska enkelt att komma in i ett sådant bra lag, säger han och fortsätter om sin formation.

– Jag och Raymond spelade tillsammans i PP där i 4 Nations och Karlsson tror jag att jag spelade tillsammans med på ett VM tidigare, så det var kul.



Nylander fortsätter senare om 23-årige Raymond som klev fram med två mål och var en bruten klubba ifrån hattrick.



– Han var grym. Vilka fina mål han gör. Jag tycker att vi hittade varandra ganska bra ute så det var jättekul, säger han.



Även backen, Rasmus Sandin fyller i hyllningskören.



– Jag försökte bara få fram den på yta till Raymond och Raymond är Raymond. Då brukar det sluta bra. Jag behövde inte göra jättemycket på målen men det är kul att få med sig några såna enkla, säger han.

Omställningen: ”Det är lite trött”

NHL-stjärnan landade och presenterades under gårdagen, och har därmed fortfarande lite omställning kvar till den svenska tiden.



– Ja, det är lite trött, men det är bara att gå och lägga sig ikväll och vila imorgon.



Första träningen med laget gjordes under förmiddagens, inför mötet med Tjeckien, men redan under onsdagskvällen var Nylander igång.



– Ja, det behövdes lite grann, annars hade jag varit alldeles för seg idag tror jag, säger han och fortsätter om hur han fixade en istid.

– Pappa hade löst det där så det var bara att ut och köra.



Nylander klev av isen utan en poäng under torsdagens seger. Nu möter Sverige USA i semifinal.