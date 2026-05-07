Oliver Ekman-Larsson blir Tre Kronors nya kapten

Tre Kronor ändrar om på kaptenssidan.

Nu kliver Oliver Ekman-Larsson in som lagkapten, det meddelar landslaget på X.

Oliver Ekman-Larsson är Tre Kronors lagkapten

Inför Fortuna Hockey Games presenterades Jakob Silfverberg som Tre Kronors kapten. Under turneringen assisterades han av Robert Hägg och Tim Heed.

Ikväll drar Beijer Hockey Games igång, då gör Tre Kronor förändringar på kaptensidan.

Robert Hägg blir kvar som assisterande. Silfverberg kommer fortsatt att ha en kaptensroll, men inte som lagkapten, utan som assisterande. Det blir Oliver Ekman-Larsson som axlar kaptensrollen.

Det är inte en främmande roll för 34-åringen. Ekman-Larsson har under tidigare mästerskap testat på att vara både kapten och assisterande kapten. Senast backen hade ”C” på bröstet var under hockey-VM 2022.

Ikväll klockan 19:00 möter Tre Kronor Tjeckien i Beijer Hockey Games. Turneringen spelas i Ängelholm och pågår fram till söndag.