Grönborgs första uppdrag? ”Vi måste vara ärliga”

Hockey-VM 2026 är över för Tre Kronor, och en ny era kan börja under Rikard Grönborgs ledning. Nu menar Mattias ”Notan” Norström att första steget bör vara att ta reda på varför NHL-spelare tackar nej till mästerskapen.

– Jag har aldrig ångrat, inte en gång, att jag har tackat ja, säger Viaplays expert till hockeysverige.se.

Rikard Grönborg tar över som förbundskapten efter Sam Hallam. Kan han locka fler NHL-spelare till VM? Foto: Bildbyrån (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Torsdagens VM-kvartsfinal mot Schweiz avslutar Sam Hallams tid som förbundskapten. Fyra år med endast två brons att visa upp. Nu börjar en ny era. En era med Rikard Grönborg vid rodret, där Tre Kronor måste hitta rätt vind för att nå förbundsmålet om att bli bäst i världen till 2030. Men vad står skrivet högst upp på att göra-listan?

Mattias Norström, expert i Viaplay, har svaret tydligt för sig vad han gjort om han var Grönborg.

– Nummer ett på listan skulle vara att fråga killarna varför de tackar nej. Vi har två spelare från Tre Kronors OS-lag som spelar VM. Det kanske är något man ska ta efter en turnering, men vi måste vara ärliga med att det laget vi har inte är det bästa Tre Kronor kan ställa upp på pappret. Det måste vi prata om, och då är frågan: Vad är det som saknas?

”Notan” fortsätter om de möjliga anledningarna. Men, precis som andra, frågar han sig varför inte fler än elva av NHL:s 80 svenskar dyker upp.

– Lång säsong och slitna? Om de känner så skulle jag ringa Sidney Crosby och fråga hur han känner sig efter 1500 matcher i NHL. Han har ingenting att bevisa annat, vad jag ser, än att lämna över facklan till nästa generation. Men också att kunna säga ”Jag får representera Kanada, vi vill fortfarande vara hockeynation nummer ett”. För mig skulle det vara nummer ett på Rikard Grönborgs lista, varför vi har så många nej.

– Vi har några skador, och det kommer alla lag att ha varje år. Men det är många nej som vi inte vet anledningen till. Om de är slitna, trötta, vill inte representera Tre Kronor, att det inte betyder tillräckligt mycket, eller att det inte kul, tillägger han.

Ett skadat rykte? ”Då är du i fel bransch”

Inför, under och efter vinterns OS, där Tre Kronor föll i kvartsfinalen mot USA, fick Sam Hallam en hel del kritik. Dels för sin hantering av media, men också av spelare, där till exempel Mattias Ekholm petades. Nu är frågan om detta, tillsammans med resultaten och rubrikerna skadat Tre Kronors rykte hos NHL-spelare?

– Ja, men samtidigt är det här lite av det roliga med sportsliga utmaningar. Är du rädd för kritik som hockeyspelare? Då är du väldigt mycket i fel bransch. Visst, den risken finns, men den har funnits tidigare också, säger Mattias Norström och fortsätter.

– Jag förlorade mot Vitryssland vid OS 2002 i Salt Lake City, och kallades landsförrädare i dagstidningen sen. Det är baksidan, men framsidan är att du får representera tittare där hemma i soffan, din familj och din dröm som barn. För mig var det värt att riskera att bli kallad landsförrädare för att jag kan vinna ett guld.

Hur skapar man den kulturen?

– Det är en fråga man måste ställa till spelarna. Jag är ju en gammal hockeygubbe nu, men för mig var det väldigt stort med Tre Kronor. Att få representera Tre Kronor och slå Sovjetunionen, det var högst på kartan då. Idag kanske man förbiser Tre Kronor och tänker ”min dröm är NHL, det är dit jag ska”. Allt annat blir en bonus, men det får inte störa min NHL-karriär.

Lucas Raymond under VM 2026. Foto: Bildbyrån.

Förslaget: Anonym enkät för NHL-spelarna

Som en del av utvärderingen efter OS intervjuade landslagschef Anders Lundberg spelarna. Mattias Norström vill dock se en anonym enkät där man tar reda på den exakta anledningen till spelarnas nej.

– 80 procent kanske säger att det är på grund av för tuff bedömning i media. Eller 50 procent att det är för att alla andra säger nej. Eller det här jag var inne på, att man inte rankar Tre Kronor lika högt som att förbereda sig för nästa NHL-säsong, för det är mitt levebröd. Det är svårt att spekulera, men det vore ännu mer intressant att få några svar på hur de tänker, säger ”Notan”.

– Sen är det en väldigt skillnad nu på allt. Jag tror att Tre Kronor har fruar och flickvänner här nere, och det fanns inte på min tid. Då var det tre veckor borta och sen komma hem. Nu är det en lösning för de som tycker att man förlorar tid med familjen.

I allt detta hyllar experten samtidigt Lucas Raymond, svensk poängkung i VM 2026.

– Jag har aldrig åkt till ett VM och varit toppfräsch efter 82 matcher. Och vad gör motståndarna då? Vi tävlar på samma villkor, precis som att prata om ”oj, nu är det dålig is”, när det är varmt ute i Fribourg. Sen kan det också vara det här, ”jaha, han tackar nej, oj, vad är våra möjligheter då? Vad sätter jag mig i för någon situation?”, säger ”Notan” och fortsätter.

– Där är det hatten av till Lucas Raymond. Det är hans fjärde VM och han är 24 år. ”Kan jag, då åker jag”, och det är den inställningen man måste ha, och vi vill komma till så att det blir konkurrens om platserna. Nästan som inför OS, att det blir svårt att ta ut ett lag.

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects