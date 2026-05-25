Norge vann med 4–1 mot Tjeckien

Norges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Michael Brandsegg-Nygaard med två mål för Norge

Norge vann med 4–1 (2–1, 0–0, 2–0) borta mot Tjeckien i VM Grupp B herr.

Inför matchen hade Norge tio raka förluster mot Tjeckien.

Norge har vunnit samtliga matcher där laget gjort första målet i VM Grupp B herr.

Norge tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Tjeckien reducerade dock till 1–2 genom Jaroslav Chmelar med 4.13 kvar att spela.

8.10 in i tredje perioden fick Martin Rönnild utdelning framspelad av Eirik Oestrem Salsten och Emilio Pettersen och ökade ledningen. Efter 14.17 slog Michael Brandsegg-Nygård till på nytt på pass av Tinus Luc Koblar och Kristian Oestby och ökade ledningen för Norge.

I nästa match, tisdag 26 maj möter Tjeckien Kanada hemma 20.20 medan Norge spelar hemma mot Danmark 12.20.

Tjeckien–Norge 1–4 (1–2, 0–0, 0–2)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (2.59) Haavard Oestrem Salsten, 0–2 (6.49) Michael Brandsegg-Nygaard (Petter Vesterheim, Tinus Luc Koblar), 1–2 (15.47) Jaroslav Chmelar.

Tredje perioden: 1–3 (48.10) Martin Rönnild (Eirik Oestrem Salsten, Emilio Pettersen), 1–4 (54.17) Michael Brandsegg-Nygaard (Tinus Luc Koblar, Kristian Oestby).

Utvisningar, Tjeckien:. Norge: 2×2 min.

Skott: 18–27 (7–10, 7–9, 4–8)

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tjeckien: 3-1-1

Norge: 4-1-0

Nästa match:

Tjeckien: Kanada, hemma, 26 maj 20.20

Norge: Danmark, hemma, 26 maj 12.20

