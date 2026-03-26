KLART: Han ska ta OS-mästarna till VM-guld

USA har ett OS- och VM-guld att försvara.

Då blir Rasmus Dahlins tidigare tränare Don Granato ny huvudtränare för landslaget.

– Jag är hedrad, varje gång du kan representera ditt land är det oerhört meningsfullt, säger han.

Don Granato. Foto: Bildbyrån

USA vann VM-guld för första gången på 92 år förra våren i Stockholm. I februari tog man sitt första OS-guld sedan 1980 och tredje totalt. Det är bara att konstatera att just nu peakar amerikansk landslagshockey.

Nu har OS lagts till handlingarna, och Mike Sullivan, som tränar New York Rangers till vardags, kommer stå i historieböckerna som OS-hjälte för USA.

Nu har en ny huvudtränare utsetts. Detta i form av Don Granato, som inte haft ett jobb i NHL på två år. Då tränade han Buffalo Sabres under tre säsonger, med Rasmus Asplund, Robert Hägg, Rasmus Dahlin, Victor Olofsson och Isak Rosén i laget.

– Jag är hedrad, varje gång du kan representera ditt land är det oerhört meningsfullt, säger Granato till förbundets hemsida enligt Daily Faceoff.