KARLSSON: Pinsamt för IIHF – nu är Ryssland rankade etta i världen

USA:s vinst igår var inte bara historisk för dem. Den gjorde att det sannolikt svettades lite extra på IIHF:s kontor, också. Nu bör nämligen Ryssland bli rankade etta i världen.

Ryssland är världsettor i hockey. Foto: Bildbyrån.

Jag är naturligtvis för att Ryssland fortsatt är avstängda från spel i internationella hockeyturneringar. Ingenting har trots allt hänt till det bättre sedan beslutet att de skulle stängas av fattades, och därför hade det varit minst sagt uppseendeväckande om de hade välkomnats in i värmen igen, innan man visat något intresse av att avsluta sin invasion av Ukraina. Så sent som igår kom beskedet att de inte kommer få vara med och spela i OS 2026 heller. De får heller inte spela VM senare under året.

Men oavsett om man är för eller emot att Ryssland stängts av från internationell ishockey så kan man nog enas i att det internationella ishockeyförbundet har satt sig i en riktig skitsits. Det här handlar inte om huruvida man är för eller emot Ryssland – utan om Rysslands osannolika placering på hockeyns världsranking på herrsidan. Nu är det nämligen så att Ryssland, som inte spelat i internationella turneringar på över tre år, rankas etta i världen om man ska tro IIHF:s egen rankingmodell.

När IIHF stängde av Ryssland gjorde man bestämde man sig nämligen för att landet skulle få de rankingpoäng som motsvarade den seedning de skulle ha haft i den stundande VM-turneringen. Det har gjort att Ryssland fortsatt samla in rankingpoäng trots att de inte varit med och spelat. Jag kan förstås förstå grundtanken, den handlar om att Ryssland inte ska behöva börja om längst ner i VM-systemet när de väl kommer tillbaka, men beslutet har slagit helt fel. Och det hade förstås rent logiskt varit rimligare om Ryssland (och Belarus) fått exakt noll poäng per år de inte fått vara med och spela. I årets VM-turnering fick de fler rankingpoäng än exempelvis Kanada och Danmark.

Ryssland – lika bra som Tre Kronor

Ryssland har faktiskt dragit in lika många poäng som Tre Kronor under de senaste VM-turneringarna. Och även om folk vill ha Sam Hallams huvud på ett fat efter de här tre VM-turneringarna kan man inte säga annat än att det är brutalt orättvist att ett kvartsfinaluttåg och två bronsmedaljer har gett lika mycket rankingpoäng som det gett att inte ens spela turneringarna. Och det är ju inte direkt så att Ryssland frivilligt avstått turneringarna heller.

De har sparkats ut av IIHF.

Samma IIHF som nu gjort dem till världsettor.

Hade Schweiz vunnit finalen igår hade de varit rankade etta. Nu är de trea. USA är tvåa.

På IIHF:s hemsida har det nya officiella världsrankingen inte släppts ännu. Där står Kanada alltjämt som etta. Och sen står inget land som tvåa. De försöker alltså själva smussla med att det är Ryssland som ligger tvåa. Hur man ska lösa det nu, när de är etta, ska bli spännande att se.

Världsrankingen innan hockey-VM 2025

Som ni ser här hoppar alltså rankingen från plats ett, där Kanada låg, till den dåvarande trean Finland. Ryssland står istället längst ner på sidan, undangömt under rubriken: ”NOT PARTICIPATING TO THE IIHF MEN WORLD CHAMPIONSHIP PROGRAM”. Där står det, bredvid en prydlig tvåa som bevisar att de är rankade tvåa.

(Texten fortsätter under bilden)

Hur löser IIHF den här situationen?

Gör de om sitt eget rankingsystem? Låtsas de som att de regnar och försöker undanhålla informationen så mycket som möjligt? Går de ut med ett pressmeddelande och förklarar läget? De lär förstå själva vilken tuff sits de satt sig i, och vilka signaler det sänder att landet de själva stängt av nu gått upp på förstaplats utan att få spela. I praktiken betyder det förstås ingenting. Och i en värld av krig och elände, som bland annat Ryssland är minst sagt medskyldiga till, är det här en skitsak. En skitsak som har absolut noll värde på världsläget. Men symbolvärdet har naturligtvis en viss betydelse. Och för sporten ishockey. Och dess internationella förbund som jobbat så hårt för att distansera sig från rysk ishockey.

Vi har trots allt inte fått se den officiella rankinguppdateringen efter VM ännu, så det är möjligt att de jobbar på en lösning. Att Ryssland aldrig de facto kommer flyttas upp på förstaplatsen. Men enligt den nu gällande modellen ska alltså Ryssland rankas etta.

Sverige, då? Tre Kronor är rankade femma. Precis före fjolårets VM-guldmedaljörer Tjeckien.