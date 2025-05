Ryssland stoppas från OS-hockeyn – ny grupp för Sverige

IIHF har fattat sitt beslut. Ryssland kommer inte få vara med och spela i OS 2026.

– Den ryska olympiska kommittén har fått beskedet, säger IIHF:s ordförande Luc Tardif till SVT Sport.

Aleksandr Ovetjkin och de övriga får inte spela OS. Foto: Bildbyrån.

Trots att inte ens ett år återstår tills dess att OS-ishockeyn ska avgöras i Milano har det inte funnits något klart besked runt Rysslands eventuella medverkan. De har exempelvis stått med i den grupp där även Damkronorna finns med.

Men nu kommer ett besked från det internationella ishockeyförbundet IIHF. Deras ordförande Luc Tardif meddelar att Ryssland inte kommer få spela OS-ishockeyn 2026. Enligt Tardif har den ryska olympiska kommittén fått beskedet, men IOK har inte officiellt presenterat beslutet.

– Vi var tydliga med att det är IOK som måste meddela den ryska kommittén, och det har de gjort. Och vi vill att IOK ska kommunicera ut det officiellt, säger Tardif till SVT.

Nya grupper för Tre Kronor och Damkronorna

Förändringen gör att Tre Kronor, som egentligen skulle spelat i en grupp med Kanada, Schweiz och värdlandet Italien nu istället möter Finland, Slovakien och Italien. Frankrike tar Rysslands plats och hamnar i en grupp med Kanada, Tjeckien och Schweiz. USA, Tyskland, Lettland och Danmark utgör den sista gruppen på herrsidan.

Även på damsidan tar Frankrike Rysslands plats. Sverige kommer därför möta Japan, Tyskland, Italien och Frankrike i gruppspelet.

Ryssland stoppas från OS-hockeyn 2026

Ryssland spelade OS 2022 men fick inte spela under ryska flaggan utan gick då under namnet ”ROC”. De vann guld under OS 2018 under namnet ”OAR”. Bara några dagar efter OS 2022 gick Ryssland in i Ukraina och sedan dess har de inte fått deltaga under några ishockeymästerskap. De kommer heller inte få vara med och spela hockey-VM 2026.

Nästa OS blir det första sedan 2014 då NHL-spelare finns med.

I sommar-OS i Paris 2024 fick ryska idrottare vara med och deltaga, men även då under neutral flagg. Endast individuella idrottare fick vara med.