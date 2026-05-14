Här är Tre Kronors VM-kaptener

Med en dag kvar till VM-premiären mot Kanada presenterar Tre Kronor sin kapten. Det blir Oliver Ekman-Larsson som får C:et på bröstet.

Endast de sista förberedelserna återstår innan Sverige, 16.20 under fredagen, tar första tekningen i hockey-VM 2026. Nu har också det Svenska Ishockeyförbundet bekräftat vilka som får äran att leda laget som kaptener under mästerskapet.

Det blir Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs, som får huvudansvaret med ett C på bröstet. Bakom sig får han Mattias Ekholm, Edmonton Oilers, och Lucas Raymond, Detroit Red Wings, som assisterande kaptener.

– Jag känner mig hedrad över möjligheten att få vara lagkapten för Tre Kronor för tredje gången i min karriär. Vi har redan nu börjat bygga en stark gruppkänsla och den ska vi fortsätta bygga varje dag under det här mästerskapet, säger Oliver Ekman-Larsson om kaptensutnämningen.

Den nu 34-årige Oliver Ekman Larsson har tidigare varit kapten för Arizona Coyotes i NHL, men även för Tre Kronor under VM 2019 och 2022. Raymond var assisterande kapten under VM 2023 och 2024, Mattias Ekholm under VM 2019 och 4-Nations 2025.