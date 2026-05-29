Sam Hallams kritik: ”Rollen är förlegad”

Sam Hallam ger plats åt Rikard Grönborg som ny förbundskapten för Tre Kronor. Men själv vill han se rollen förändras.

– Jag kan väl tycka i stort att rollen är ganska förlegad där du har en person som står och bär hela den biten, säger han i Viaplay.

Sam Hallam tackar för sig som förbundskapten för Tre Kronor. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Torsdagens 1–3-förlust i VM-kvartsfinalen mot Schweiz avslutar tiden som förbundskapten för Sam Hallam. Två brons har 46-åringen att visa upp för sina fyra år, vilket gjort att kritiken flödat. Inte minst under OS, där Sverige mötte samma öde. När han möter Viaplays frågor direkt efter uttåget väljer han dock att välkomna en modernisering av rollen.

– Jag vill inte gå in för mycket på de, men vi har någonstans ett sätt att hantera det på, säger Hallam om hur granskad han blivit som förbundskapten.

– Jag kan väl tycka i stort att rollen är ganska förlegad där du har en person som står och bär hela den biten. Så ser det inte ut någon annanstans. USA och Kanada kommer hit med ett gäng olika GM:s och sprider det på olika saker. Vi har fortfarande en arbetsbeskrivning på förbundskaptenen som ser ut som den gjorde när Conny Evensson var det. Jag vet att det pratas om det och hoppas på en modernisering, fortsätter han.

Sam Hallam kände sig klar redan förra året

Att resultaten har varit som de har varit tar Hallam samtidigt på sig.

– Det är klart att det ligger på oss, men jag tycker att man måste nyansera. Vi hade ett OS nu där man tappar nyanserna fullständigt, och målar upp något som inte stämmer.

– Något jag har lärt mig genom åren, vilket varit mitt problem, att man ofta tar på sig för mycket. Det finns saker jag hade velat göra bättre. Enstaka beslut, laguttagning, valde jag rätt kille där? Skulle jag haft den typen? Det tror jag sker rakt över. Nu har det blivit synat, säger han.

Den tidigare SHL-tränaren menar också att han känt sig klar i rollen redan innan denna säsong.

– Det kände jag redan efter förra året, att nu är det sista året. Det är en stor skillnad när du får in OS och Four Nations. Det har varit två långa säsonger med många beslut, och många trupper som man tar ut.

Sen blir man också synad på ett sätt som, även om du vinner så blir du väldigt offentlig i det. För mig har fyra år känts som… ja, det räcker nog, säger han i Viaplay.

Skillnad på svensk hockey nu – enligt Hallam

Rikard Grönborg kommer nu in som efterträdare. Det till en helt annat situation med JVM-hjältarna Viggo Björck, Ivar Stenberg, Anton Frondell, med fler, i spetsen. Det menar Sam Hallam.

– Svensk hockey nu, jämfört med när jag kom in… Det har inte med mig att göra, men nu har vi fantastiska årgångar, och det är en skillnad. De här unga killarna som kommer upp nu håller absolut toppnivå. Där har vi inte riktigt varit med tidigare årgångar. Det ser väldigt bra ut, och jag är väldigt glad att vi har gett de här unga killarna chansen, för de gör en skillnad, säger han.

