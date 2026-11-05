Experten: "Det är en existensiell kris"

Jonas Andersson om krisen i IIHF. Foto: Bildbyrån/montage

I sina stadgar har det internationella ishockeyförbundet skrivit att ett ryskt deltagande skulle äventyra säkerheten för Hockey-VM. Det är den stora anledningen till att CAS gav Ryssland rätt, och att IIHF:s argument emot ett ryskt deltagande var för svagt.

Det här har lett till en existensiell kris för IIHF, menar SVT:s Jonas Andersson.

-- Jag landar i att det, till skillnad från curlingen exempelvis, och jag tror inte att internationella ishockeyförbundet kan inte ha med anfallskrig i sina stadgar. Det är andra medlemsländer som det skulle träffa.

"Går inte att jämför med FIFA"

Han menar att situationen skiljer sig mycket från fotbollens situation med FIFA, exempelvis.

-- Det här är inte FIFA. Det här är politik, politik är makt och pengar, vilka är det som styr ishockeyn? Det är NHL. Det här är på riktigt en existensiell kris för IIHF.

Han är inne på samma spår kring Anders Larsson.

-- För mig är Anders Larsson en väldigt skicklig politiker. Det är så han har tagit sig till den positionen han är på. Vad handlar det här om? Det här handlar om politik. Jag kan inte se att du kan ha en bättre person än just Larsson på den här positionen här och nu. På sikt är jag däremot inte alls säker. Jag tycker svensk hockey är på väg åt fel håll i mycket. Du behöver inte en politiker som driver svensk hockey, du behöver någon som brinner för ishockey.