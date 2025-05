Stjärnan sågar VM-stämningen: ”Det är sorgligt”

V Herningu dneska tristní návštěva – 2 939 diváků. 🫣



Tedy nejnižší na Čechy v rámci MS od zápasu se Slovinci v Paříži v roce 2017 (2 805).



David Pastrňák upřímně: „Je to smutný. Nevím, proč to dávají do míst, kde nechodí na hokej fanoušci a nezajímá je to.“ #mshokej