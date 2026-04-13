Fick sparken – nu leder han Kanada i hockey-VM

Efter att ha fått sparken av Toronto Maple Leafs är Brad Treliving tillbaka i hetluften – nu som en del av Kanadas ledarstab inför hockey-VM 2026. Tillsammans med Jason Spezza får han en nyckelroll i jakten på internationell revansch.

Brad Treliving leder Kanada i hockey-VM tillsammans med Jason Spezza.

Hockey Canada meddelar att Brad Treliving och Jason Spezza kommer att ingå i ledningsgruppen inför hockey-VM 2026, som spelas 15–31 maj i Zürich och Fribourg.

Även Pittsburgh Penguins general manager Kyle Dubas och Hockey Canadas Scott Salmond kommer att finnas med i stöttande roller, även om organisationen inte ger några ytterligare detaljer kring vilka ansvarsområden ledarna får.

– Brad bidrar med ovärderlig erfarenhet från tidigare internationella turneringar och NHL, och Jason är en framväxande NHL-ledare med stor erfarenhet både som spelare på professionell och internationell nivå. Vi är mycket glada över att de ska leda vårt lag i VM, säger Salmond i ett uttalande.

– Kyles erfarenhet från de två senaste VM-turneringarna, 4 Nations Face-Off och OS, ger kontinuitet i vårt program. Samtidigt som han prioriterar Pittsburgh Penguins ser vi fram emot hans stöd när Brad och Jason bygger en stab och trupp som ger oss bästa möjliga chans i Schweiz.

Treliving var senast general manager för Toronto Maple Leafs innan han fick sparken i slutet av förra månaden. Han har tidigare arbetat med Kanada vid två tillfällen – först som assisterande GM 2014 och senare som en del av laget som tog VM-guld i Moskva 2016.

För Spezza blir detta första uppdrag i en ledarroll inom Hockey Canada, efter att ha representerat landet i fyra VM-turneringar som spelare. Under dessa noterades han för 18 mål och 35 poäng, med silver 2008 och 2009 samt guld i Prag 2015. Det året vann Spezza poängligan med 14 poäng och utsågs till turneringens bästa forward. Han var även med och vann Spengler Cup 2012 med Kanada. I dag är Spezza assisterande GM i Pittsburgh Penguins med fokus på farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Dubas har också en gedigen bakgrund inom Hockey Canada och har bland annat varit ansvarig för spelarutvärdering vid både 4 Nations Face-Off och OS 2026. Han började som assisterande GM vid VM 2024 och var general manager för laget 2025.

Kanadas förbundskaptener är ännu inte presenterade, och spelartruppen väntas offentliggöras i början av maj. Kanada inleder turneringen den 15 maj mot Sverige och möter därefter Italien, Danmark, Norge, Slovenien, Slovakien och Tjeckien i gruppspelet.

Kanada har rekordet i både antal VM-guld (28) och totalt antal medaljer (53), men har misslyckats att ta medalj i de två senaste turneringarna. Senaste gulden kom 2021 och 2023, medan laget tog silver 2019 och 2022.