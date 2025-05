19-åringen kallas plötsligt in – till VM

Österrike får VM-förstärkning från Västerås nyförvärv Benedikt Oschgan.

19-årige målvakten kallas plötsligt in och får debutera för landslaget.

– En av målvakterna ska bli pappa, berättar han själv.

Benedikt Oschgan. Foto: Bildbyrån (montage).

I mitten av april presenterades 19-årige Benedikt Oschgan som ny målvakt i Västerås IK. Den österrikiska talangen, född 2005, spikade målvaktssidan efter ett imponerande år med Växjö J20 – trots att han dessförinnan endast spelat en seniormatch i Sverige.



Nu meddelar VIK att nyförvärvet kallas in till Hockey-VM i Stockholm.



– En av målvakterna ska bli pappa så jag fick samtalet igår så då var det bara att ge sig iväg till Stockholm, berättar Oschgan själv i ett inlägg på sociala medier.



Österrike möter Slovenien 16.20 under söndagen. Därefter väntar Lettland i gruppspelets sista match. Just nu är man utanför slutspel med fem poäng på fem matcher.

VM-debuterar efter succén

Benedikt Oschgan har tidigare representerat Österrike i både U18-VM och JVM, men detta kommer att bli hans debut i ett herr-mästerskap.



Oschgan kom till Växjö inför 2024/25-säsongen. Hans 92,5 i räddningsprocent i J20 Nationell var sedan bäst av samtliga målvakter i den svenska juniorserien. Det hela gav även en CHL- och SHL-debut. Den sistnämnda mot Färjestad 13 februari.



Så här sade Växjös utvecklingsansvarige Mikael ”Daggen” Eriksson till hockeysverige.se i januari:



– Han tog vi från Österrike och kom sent in i den här säsongen. Har kommit in med proffsighet, sätter en standard och har varit fenomenal hela säsongen. Har varit med i CHL och gjort det bra där. Man ser att han blir bättre och bättre. Han har en fin framtid framför sig.