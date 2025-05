Tar på sig förlusten: ”Det faller på mina axlar”

Det blir ingen VM-final i mästerskapsdebuten för Rasmus Andersson.

Efter 2–6-förlusten mot USA tar den svenska kaptenen på sig ansvaret.

– Om inte laget är redo då faller det på mig som kapten, säger han till media.

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



”Besviken, arg, ledsen, frustrerad. Alla möjliga tankar går. Jag är mest besviken och förbannad”



Så inleder Rasmus Andersson när han möter media efter att Tre Kronor förlorat VM-semifinalen mot USA med 2–6. Kaptenen, som debuterar i mästerskapet, fortsätter sedan med att ta på sig ansvaret för lagets dåliga start, som man aldrig kunde hämta sig ifrån.



– Jag önskar jag hade svaret på det (vad som gick fel). Någonstans faller det väl på mig som kapten i rummet att vi gör en alldeles för dålig start. Det faller väl på mina axlar, säger Andersson.



Vad känner du nu, med facit i hand, att du borde ha gjort?

– Försöka pusha på boysen ännu hårdare, kanske visa vägen mer på isen… Det är lätt att stå här och vara efterklok, men om inte laget är redo då faller det på mig som kapten. Det är extremt frustrerande såklart, och som jag sa, arg ledsen, besviken. Det var en ”once in a lifetime”-möjlighet som vi slarvade bort.

Buades ut av fansen: ”Vi är ännu mer arga”

Inledningen som Andersson är inne på innehöll en utvisning på William Nylander efter 27 sekunder, men även 0–1 i sjunde minuten, vid ett läge där Sverige inte hade fått iväg ett enda skott.



När 0–3 och 0–4 gick in i den andra perioden buades sedan spelarna ut av hemmapubliken i Stockholm.



– Ja det hörde inte jag, men ingen kan vara mer frustrerad och ledsen än oss i gruppen. Jag hör deras frustration, men vi är ännu mer arga, ledsna och frustrerade, svarar Andersson.



Saknas det vinnarmentalitet tycker du?

– Nej det tycker jag inte. Vi har många som vinner Stanley Cup år in och år ut som svenska spelare, så jag tycker inte alls att det saknas vinnarmentalitet. Vi hanterade Tjeckien på ett fantastiskt sätt förra matchen och idag kommer vi ut lite för stillastående under första perioden.De tar momentumet, men vi krigade hela vägen in i slutet och ger det verkligen ett bra försök, men det är för dålig start på matchen.