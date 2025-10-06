Prenumerera

Logga in

Får sparken – efter svenskens hattrick

Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

0–11 mot Lausanne, 0–8 mot Biel. Efter att det sistnämnde blivit verklighet under söndagen, genom ett Lias Andersson-hattrick, får Yorick Treille sparken i Genève-Servette.

Lias Andersson och Yorick Treille. Foto: Sipa US/Alamy Live News och Jonas Philippe/dieBildmanufaktur.

Yorick Treille blir den andra huvudtränaren att få sparken i Schweiziska NL den här säsongen – redan efter tolv omgångar.

45-åringen som även ledde Frankrike under Hockey-VM blev befordrad till huvudansvarig till detta år, men har åkt på två tunga smällar i form av 0–11 mot Lausanne, samt 0–8 mot Biel, under säsongen. Det sistnämnde kom under söndagen och blev sista droppen för Genève-Servette. Totalt står klubben nu på 49 insläppta mål.

Bland de som satte den där sista spiken för sparkningen var svenske Lias Andersson.

8–0-seger under söndagen kom nämligen efter fyra poäng för 26-åringen. Däribland ett hattrick. Linus Hultström och Marcus Sylvegård noterades för varsin assist till dessa, medan den tredje fullträffen kom via straff.

Toppar skytteligan i NL

De tre målen av Lias Andersson gör att han nu även toppar skytteligan i hela NL med nio (!). Ett mål före Malte Strömwall i Rapperswil.

Totalt har Andersson tolv poäng på elva spelade matcher. Ett temp som skulle ta honom till 57 poäng denna säsong. Betydligt fler än de 33 han stod för under 2024/25, vilket var hans första säsong i Europa efter tiden i Nordamerika.

Source: Lias Andersson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen