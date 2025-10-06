Får sparken – efter svenskens hattrick

0–11 mot Lausanne, 0–8 mot Biel. Efter att det sistnämnde blivit verklighet under söndagen, genom ett Lias Andersson-hattrick, får Yorick Treille sparken i Genève-Servette.

Lias Andersson och Yorick Treille. Foto: Sipa US/Alamy Live News och Jonas Philippe/dieBildmanufaktur.

Yorick Treille blir den andra huvudtränaren att få sparken i Schweiziska NL den här säsongen – redan efter tolv omgångar.



45-åringen som även ledde Frankrike under Hockey-VM blev befordrad till huvudansvarig till detta år, men har åkt på två tunga smällar i form av 0–11 mot Lausanne, samt 0–8 mot Biel, under säsongen. Det sistnämnde kom under söndagen och blev sista droppen för Genève-Servette. Totalt står klubben nu på 49 insläppta mål.



Bland de som satte den där sista spiken för sparkningen var svenske Lias Andersson.



8–0-seger under söndagen kom nämligen efter fyra poäng för 26-åringen. Däribland ett hattrick. Linus Hultström och Marcus Sylvegård noterades för varsin assist till dessa, medan den tredje fullträffen kom via straff.

Toppar skytteligan i NL

De tre målen av Lias Andersson gör att han nu även toppar skytteligan i hela NL med nio (!). Ett mål före Malte Strömwall i Rapperswil.



Totalt har Andersson tolv poäng på elva spelade matcher. Ett temp som skulle ta honom till 57 poäng denna säsong. Betydligt fler än de 33 han stod för under 2024/25, vilket var hans första säsong i Europa efter tiden i Nordamerika.

