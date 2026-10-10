Svenske doldisen får chansen hos Hallam

William Hedlund får chansen hos Sam Hallam.

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Via sin hemsida meddelar Genève-Servette att man gjort klart med ett lån i form av den svensk-norske doldisforwarden William Hedlund.

Forwarden tillhör NL-klubben Ambrì-Piotta, men har under säsongsupptakten spelat i den schweiziska andraligan med Bellinzona, där han öst in elva poäng på sju matcher.

Genève-Servette, som tränas av Tre Kronors tidigare förbundskapten Sam Hallam, dras med skadebekymmer på forwardssidan och Hedlunds lån gäller tills vidare och där 24-åringen kan göra sin debut i klubben under lördagens match mot Davos.

Hedlund har en schweizisk spelarlicens, vilket inte innebär att han räknas mot ligans tak av importspelare.

Har Piteå som moderklubb

William Hedlund har Piteå som moderklubb och är son till den tidigare SHL-tränaren Stefan Hedlund, som sedan 2021 är hemmahörande i Schweiz och sedan säsongen 2025/26 är assisterande tränare i Lugano.

24-åringen har tidigare spelat 20 matcher i NHL för Ambrì-Piotta och har på dessa matcher noterats för ett mål och en assist. I andraligan producerade forwarden 21 poäng (11+10) på 39 matcher för Olten förra säsongen.