Oviss framtid: ”Inte snackat något”

Victor Ejdsells framtid är oviss.

Kontraktet med Bern löper ut efter säsongen – och ingen dialog förs heller med Färjestad.

– Vi i familjen vet faktiskt inte hur det blir efter säsongen, säger han till NWT.

Victor Ejdsells kontrakt med Bern löper ut efter säsongen. Foto: Kjetil Waber/Sipa USA/Alamy

Victor Ejdsell valde under säsongen 2023/24 att skriva på för den schweiziska huvudstadsklubben Bern och lämnade Färjestad efter slutspelsuttåget mot Rögle. Ejdsell skrev då på ett tvåårskontrakt med Bern, ett avtal som löper ut framåt vårkanten och som gör att 30-åringen nu går en något oviss framtid till mötes.



För NWT berättar Ejdsell även att han just nu inte för någon dialog med SHL-klubben kring en eventuell återkomst.



– Haha, nej jag har inte snackat något med Wallin. Vi i familjen vet faktiskt inte hur det blir efter säsongen. Det är definitivt för- och nackdelar med att vara utomlands. Man saknar att vara hemma och spela i Karlstad och vänner, familj och hela den biten. Vissa dagar känner man att man har ett bra liv när man är utomlands, säger han till NWT.

”Kommer inte stanna utomlands för evigt”

Ejdsell är emellertid öppen med att han någon gång vill återvända hem till Sverige.



– Men jag kommer inte att stanna utomlands för evigt, jag vill hem igen och jag vill göra det i en ålder när jag är riktigt bra. Jag vill inte komma hem och vara dålig och få ett dåligt avslut på karriären, säger han.

Har fått ny huvudtränare

Den här säsongen har det inte blivit någon match i den schweiziska ligan för Ejdsell, då en axelskada på träning har hållit honom borta från spel under säsongens sex inledande veckor. Återkomsten gjordes tidigare i veckan mot Belfast i CHL. I ligaspelet har Bern haft en jobbig säsong, där tränaren Jussi Tapola fått sparken efter att laget bara hade tagit åtta poäng på de nio inledande matcherna. Sedan sparkningen har Bern tagit tre poäng på två matcher och ligger tolva i tabellen.



– Vi måste börja vinna matcher, så enkelt är det. Med nya tränaren Heinz Ehlers har vi tagit upp saker som jag tror kommer att göra oss bättre. Det kommer att bli ett lugnare spel som gynnar oss som ska bidra offensivt, säger Ejdsell.