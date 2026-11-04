Utreder mutskandal: Erbjöd motståndaren tio tusen euro

En spelare i den slovakiska hockeyligan utreds för matchfixning.

Det utreds just nu en korruptionsskandal inom den slovakiska hockeyligan. Det internationella Instagramkontot "hockey.worldwide rapporterar att en professionell spelare misstänks för upprepade fall av matchfixning. Slovakiska polisen har startat en utredning på spelaren tillsammans med kontoret för organiserad brottslighet och det ska handla om mutor.

Enligt slovakiska sidan sport.sk ska utredningen handla om mutor från en spelare i den slovakiska andraligan.

Slovakiens ishockeyförbund har gått ut och förklarat att de har nolltolerans mot alla typer av korruption och påverkan av idrottsresultat. De fortsätter med att utredningen kom från klubben själva under början av förra året och att förbundet sedan har vidarebefordrat utredningen till myndigheterna enligt deras regler, riktlinjer och lagstiftning.

”Slovakiens ishockeyförbund fördömer kraftfullt korrupta handlingar inom idrotten och alla försök att påverka idrottsresultat. Sådant beteende har ingen plats inom slovakisk hockey och strider direkt mot principerna om fair play, ärlighet och sportslig integritet, som hockeyn bygger på", skriver de i ett uttalande.

"Tio tusen euro för att inte spela"

Enligt polisens rapport har det inkommit uppgifter att den misstänkta spelaren har kontaktat två spelare i motståndarlaget inför en match och erbjudit dom tre tusen euro för att påverka matchen till sitt egets lags fördel.

"Han ska ha erbjudit den andra spelaren, som även var lagkapten och assisterande tränare, upp till tio tusen euro för att inte spela matchen. Talespersonen hos polisen lade till att syftet var att försvaga motståndarlaget genom att få spelare att stå över och därmed öka det egna lagets vinstchanser. Detta skulle i sin tur kunna hjälpa laget att hålla sig kvar i tävlingen", står det beskrivet i polisrapporten.