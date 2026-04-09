Uppgifter: Tre Kronor-backen kan lämna – trots kontrakt

Tim Heed, 35, har spelat i Schweiz sedan han lämnade KHL efter invasionen av Ukraina.

Nu rapporterar schweizisk media att han kan lämna Ambri-Piotta – redan ett år innan avtalet med klubben går ut.

Tim Heed under Czech Hockey Games förra året. Foto: Bildbyrån

Tim Heed lämnade svensk hockey för tio år sedan, efter att ha fått ett NHL-kontrakt efter ett par lyckade år i Skellefteå. SM-guldvinnaren har sedan dess spelat utomlands.

Sedan 2022 har stjärnbacken lirat för Ambri-Piotta i Schweiz och det sista året har han dessutom varit assisterande kapten. Men nu verkar han få lämna klubben.

Uppgifter i schweizisk media gör gällande att han kan lämna trots sitt gällande kontrakt, som går ut efter nästa säsong. Med sin långa erfarenhet från NHL, KHL, Schweiz och AHL lär 35-åringen få kontrakt på annat håll. Tim Heed är ofta med i landslaget under Europa-turneringarna och har därmed mycket landslagserfarenhet också.

