Uppgifter: Svensk landslagsback dumpas – kan flytta hem

Hardy Häman Aktell kan tvingas lämna Schweiz.

Enligt en välkänd tidning i Schweiz bes han nu att se sig om för en ny klubb, efter första hela året i Bern.

Den Skellefteå-fostrade backen Hardy Häman-Aktell tog vägen via spel hos rivalen Björklöven upp till SHL. Där gjorde han succé med Växjö Lakers och blev både svensk mästare två gånger och med det även landslagsman.

Efter två säsonger i AHL och NHL med Washington Capitals organisation (totalt sex NHL-matcher), blev det innan fjolårssäsongens slut en flytt till Bern i Schweiz. Efter att Hardy Häman Aktell gjort första hela säsongen och levererat sju mål och 14 assistpoäng på 37 matcher ska han nu ha betts att lämna klubben.

Kan flytta hem

Detta trots att han har kontrakt över nästa säsong.

Tidningen Neue Zürcher Zeitung rapporterar (enligt Swisshockeynews) att klubben inte vill kommentera på uppgifterna. Men däremot pekar deras uppgifter på att han, Joel Vermin och Ramon Untersander alla tre har betts att hitta nya klubbar.

Det pekar därmed mot att stjärnbacken kan bli aktuell för spel i Sverige igen. Där tidigare lagen Växjö och Skellefteå inte lär vara rädda för att testa sig fram.