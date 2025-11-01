TV: Här gör Jágr sin första poäng för säsongen

Jaromír Jágr har gjort poäng – för 38:e säsongen i rad. Han gjorde en assist när Kladno igår föll med 8-3 mot Dynamo Pardubice.

Nu har det hänt igen. Jaromír Jágr har levererat poäng i den tjeckiska högstaligan. Han gjorde sin första poäng i ligan redan år 1988 – och är nu uppe i 38 (!) raka säsonger med poäng inom den professionella ishockeyn.

I gårdagens match mellan Kladno och Dynamo Pardubice levererade den 53-årige superlegendaren en assistpoäng när hans klubb, som han numera ”bara” är minoritetsägare till, föll med 8-3. Jágr behövde fyra matcher för att göra sin första poäng för säsongen.

Jágr har spelat hemma i Tjeckien sedan 2018. Han gjorde förra säsongen 16 poäng på 39 matcher i den tjeckiska högstaligan.

Source: Jaromír Jágr @ Elite Prospects