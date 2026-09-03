Vägrade spela klart – VM-forwarden medvetslös

Michal Kovařčík tacklades medvetslös i träningsmatchen.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Precis som för flera svenska lag innehöll torsdagen säsongsförberedelser för både Kometa Brno och Trinec. De tjeckiska lagen möttes i en träningsmatch inför sin premiär, med nedsläpp om knappt två veckor, men denna gång blåstes det hela av i förtid – med 0–0 på tavlan.

När andra perioden skulle inledas vägrade nämligen gästerna kliva ut på isen.

Det hela grundade sig i att Trinec fått se sin landslagsforward, Michal Kovařčík, åka på en otäck smäll med 20 sekunder kvar av första akten. Brnos Jan Ščotka låg bakom det hela som gjorde att Kovařčík blev liggandes på isen. Tacklingen såg ut att ta mot huvudet, och sjukpersonal fick också rycka ut för att bära ut den 29-årige forwarden på bår.

Michal Kovařčík fördes till det närliggande sjukhuset i Brno och var vid medvetande när han lämnade hallen. Något Trinec senare kommunicerade.

"Den 29-årige forwarden skrevs ut från sjukhuset under torsdagskvällen. Undersökningar visade en hjärnskakning, men lyckligtvis inga andra skador. Vi önskar dig ett snabbt tillfrisknande, Michal", skriver den tjeckiska klubben.

Därför vägrade Trinec spela klart matchen

Omedelbart efter Ščotkas tackling på Kovařčík bröt ett bråk ut på isen, men domarna stod sedan fast vid sitt tråminutersstraff. Detta då man inte hade reprisbilder att titta på. Publiken buade och därefter återupptogs inte heller matchen till period två.

– Beslutet (att avsluta matchen) är på mig. Det finns flera anledningar till detta. Man såg hur nästa byte såg ut efter skadan. Det här är inte syftet med förberedelserna, att fortsätta spela skulle inte åstadkomma det det borde åstadkomma, och vi vill inte ta några risker, förklarar Trinec-tränaren Boris Žabka via lagets kanaler.

Efter allt ovanstående har även Kometa Brnos ägare och trnare uttalat sig.

– Jag förstår och respekterar Trinecs förklaring till att inte spela klart dagens match. Det gör hela vår klubb också. Vi önskar inget hellre än att Michal Kovařčík ska må bra, menar Libor Zábranský.

Michal Kovařčík gjorde i slutet av förra säsongen sitt första VM för det tjeckiska landslaget.