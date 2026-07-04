Tidigare JVM-målvaktens nya klubb

Jesper Eliasson i Katowice. Foto: Action Plus Sports Images/Alamy.

Jesper Eliasson, från Eksjö, var en stor målvaktstalang som ung och valdes i tredjerundan av Detroit Red Wings i NHL-draften 2018. Han var också med och spelade JVM med Sverige 2020 där han vaktade kassen i en match när Juniorkronorna tog brons. Eliasson tillhörde både Växjö Lakers och Färjestad men kom bara att spela i en SHL-match. I stället var han mestadels utlånad, bland annat till Almtuna i HockeyAllsvenskan. Under sin karriär har Eliasson vaktat kassen i 35 allsvenska matcher samt 78 matcher i HockeyEttan .

Han var 2025 med och spelade upp IF Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan men följde inte med upp, utan valde spel i polska GKS Katowiche. Där stod han 28 matcher i grundserien, med en räddningsprocent på 92,4 och sen 17 matcher i slutspelet där han visade upp en räddningsprocent på 93,2. Katowice föll då i finalen - för tredje året i rad.

Jesper Eliasson flyttar till Frankrike

Nu är Eliasson klar för en ny klubb. Han stannar utomlands men flyttar till Frankrike. Den tidigare JVM-målvakten har skrivit på för Cergy-Pontoise. Klubben kvalade sig ifjol kvar i högstaligan och tränas av svenskbekantingen Phil Horsky. Horsky har tränat Vimmerby och Tranås i HockeyEttan samt exempelvis Örebros J20-lag.

I laget finns två svenskar utöver Jesper Eliasson: Backen Hannes Lindström samt forwarden Lukas Macklin.