Thomas Berglund uppges ha varit aktuell för schweiziska SC Bern.

Men nu uppger Watson.ch att förhandlingarna har fallit igenom – och att Berglund inte kommer flytta till Schweiz.

Thomas Berglund ser inte ut att ta över SC Bern, trots allt. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Efter nio år som huvudtränare för Luleå Hockey kommer Thomas ”Bulan” Berglund att lämna SHL-klubben efter säsongen. Det har varit känt under en längre tid. Under hösten har Berglund sedan kopplats ihop med den schweiziske storklubben SC Bern.

Thomas Berglund har uppgetts ligga i aktiva förhandlingar om att ta över som ny huvudtränare för Bern från och med nästa säsong. Den schweiziska klubben har till och med själva kommenterat uppgifterna om att Berglund är aktuell att kliva in som ny tränare.

Men nu ser det plötsligt inte längre ut som att Berglund kommer att flytta till den schweiziska huvudstaden. Sajten watson.ch skriver nämligen under onsdagen att förhandlingarna ska ha fallit igenom mellan ”Bulan” och Bern och en flytt dit ska inte längre vara aktuellt för 56-åringen. Sajten skriver även att Thomas Berglund inte kommer att flytta till Schweiz över huvud taget efter att hans kontrakt med Luleå har löpt ut efter säsongen.

Det är ännu oklart var Berglund kommer att flytta efter att han lämnar Luleå, speciellt ifall Schweiz inte längre är ett alternativ. Sedan tidigare står det även klart att assisterande tränaren Henrik Stridh kommer att lämna Luleå efter säsongen. BIK Karlskoga-tränaren Dennis Hall uppges redan vara klar som Berglunds ersättare i Luleå, uppgifter som dock ännu inte har bekräftats.