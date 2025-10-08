Kan Thomas Berglund vara ett alternativ för SC Bern till nästa säsong? Efter lösningen med Ehlers bemöter nu sportchefen Martin Plüss uppgifterna kring Luleå-tränaren.

– Jag har hört att det går ett rykte om att han har skrivit på för oss, säger han till NSD.

Thomas ”Bulan” Berglund. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

”Jag kände tidigt att det blir ett bra tillfälle med en förändring för både mig och föreningen”



Så lät det i slutet av augusti då det stod klart att Thomas ”Bulan” Berglund lämnar Luleå efter 2025/26-säsongen. En tung inledning med endast nio poäng efter nio matcher har sedan följt för de regerande mästarna, och nu ryktas SHL-tränaren vara av intresse för en klubb ute i Europa.



Det är NSD som under onsdagen delger ryktet om schweiziska SC Bern, och för tidningen svarar även den tillfällige sportchefen Martin Plüss.



– Jag har hört att det går ett rykte om att han har skrivit på för oss, men det stämmer alltså inte, säger profilen med ett förflutet som spelare i Frölunda.

– Vi vet vad han har gjort där uppe och det är en bra tränare och ett intressant namn. Mer än så kan jag inte säga i det här läget, fortsätter han.

Sparkade tränaren – valde Heinz Ehlers

Även SC Bern har fått en tung start på 2025/26 och ligger i skrivande stund strax över kval i den schweiziska högstaligan.



Huvudtränaren Jussi Tapola fick sparken 1 oktober och i måndags presenterades 59-årige dansken Heinz Ehlers som ersättare. Det avtalet gäller dock bara säsongen ut. Därefter ryktas Ehlers vilja flytta hem till Danmark. Något som skulle kunna öppna för en ”Bulan”-lösning i Bern.



– Det är inte så många bra tränare som har utgående kontrakt – och förmågan att utveckla unga spelare och vinna titlar – så vi får inte börja för sent, säger Plüss till NSD och bekräftar att processen inleds nu i oktober.



I SC Bern spelar just nu svenskarna Adam Reideborn, Hardy Häman Aktell, Anton Lindholm, Emil Bemström och Victor Ejdsell.

Source: SC Bern @ Elite Prospects