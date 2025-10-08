Storklubben svarar – efter ”Bulan”-ryktet
Kan Thomas Berglund vara ett alternativ för SC Bern till nästa säsong? Efter lösningen med Ehlers bemöter nu sportchefen Martin Plüss uppgifterna kring Luleå-tränaren.
– Jag har hört att det går ett rykte om att han har skrivit på för oss, säger han till NSD.
”Jag kände tidigt att det blir ett bra tillfälle med en förändring för både mig och föreningen”
Så lät det i slutet av augusti då det stod klart att Thomas ”Bulan” Berglund lämnar Luleå efter 2025/26-säsongen. En tung inledning med endast nio poäng efter nio matcher har sedan följt för de regerande mästarna, och nu ryktas SHL-tränaren vara av intresse för en klubb ute i Europa.
Det är NSD som under onsdagen delger ryktet om schweiziska SC Bern, och för tidningen svarar även den tillfällige sportchefen Martin Plüss.
– Jag har hört att det går ett rykte om att han har skrivit på för oss, men det stämmer alltså inte, säger profilen med ett förflutet som spelare i Frölunda.
– Vi vet vad han har gjort där uppe och det är en bra tränare och ett intressant namn. Mer än så kan jag inte säga i det här läget, fortsätter han.
Sparkade tränaren – valde Heinz Ehlers
Även SC Bern har fått en tung start på 2025/26 och ligger i skrivande stund strax över kval i den schweiziska högstaligan.
Huvudtränaren Jussi Tapola fick sparken 1 oktober och i måndags presenterades 59-årige dansken Heinz Ehlers som ersättare. Det avtalet gäller dock bara säsongen ut. Därefter ryktas Ehlers vilja flytta hem till Danmark. Något som skulle kunna öppna för en ”Bulan”-lösning i Bern.
– Det är inte så många bra tränare som har utgående kontrakt – och förmågan att utveckla unga spelare och vinna titlar – så vi får inte börja för sent, säger Plüss till NSD och bekräftar att processen inleds nu i oktober.
I SC Bern spelar just nu svenskarna Adam Reideborn, Hardy Häman Aktell, Anton Lindholm, Emil Bemström och Victor Ejdsell.
