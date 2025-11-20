”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Thomas ”Bulan” Berglund har inlett förhandlingar med SC Bern, enligt NSD. Förhandlingar som leds av tidigare Luleå-spelaren Johan Finnström.

– Det är vad jag har. Ingenting annat, svarar Thomas Berglund i tidningen.

Thomas ”Bulan” Berglund och Johan Finnström. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan i slutet av augusti stod det klart att Thomas Berglund inte blir kvar i Luleå efter 2025/26. Därefter har 20 SHL-omgångar spelats där de regerande mästarna endast lyckats plocka 22 poäng, samtidigt som flertalet rykten florerat kring ”Bulans” framtid.

Nu menar NSD att man har uppgifter på att 56-åringen inlett förhandlingar med SC Bern. Samma klubb som tidigare flörtat med tränaren.

– Jag har hört att det går ett rykte om att han har skrivit på för oss, men det stämmer alltså inte. Vi vet vad han har gjort där uppe och det är en bra tränare och ett intressant namn. Mer än så kan jag inte säga i det här läget, sade Berns tillfällige sportchef Martin Plüss till NSD i oktober.

Svaret – när Finnström förhandlar: ”Inte mitt fokus”

Precis som Luleå fick SC Bern en tung start på säsongen och valde därmed att sparka Jussi Tapola 1 oktober. Heinz Ehlers klev in som ersättare, men troligen endast till slutet av 2025/26.

– Det är inte så många bra tränare som har utgående kontrakt – och förmågan att utveckla unga spelare och vinna titlar – så vi får inte börja för sent, lade även Plüss till i sin tidigare kommentar.

Bern inledde sin process i oktober och ska nu alltså ha börjat förhandla med ”Bulan”. Något som görs genom tidigare lagkamraten i Luleå, Johan Finnström, som nu är agent för 4sports. Enligt NSD ska Berglund även vilja ha med sig sin assisterande, Henrik Stridh, om han ska ta ett uppdrag utomlands.

– När det gäller min framtid får ni inga svar. Det är inte mitt fokus. Det är här och nu. Det är vad jag har. Ingenting annat, svarar Thomas Berglund efter dessa senaste uppgifter.

Till 2026/27 väntas Karlskogas Dennis Hall ta över tränarposten i Norrbotten.