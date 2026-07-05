Var en nyckelspelare i SHL - flyttar nu till Italien

2023 till 2025 spelade Teemu Kivihalme för Malmö Redhawksi SHL. Den finske backen imponerade framför allt under sin skadefyllda förstasäsong, där han verkligen var en nyckelspelare för Redhawks del. Efter två år i Skåne flyttade han hem till Finland, för spel i SaiPa. Där gjorde han 27 poäng på 60 matcher.

Men det blir ingen fortsättning i Finland. Kivihalme ger sig nu ut på ett nytt utlandsäventyr, och är klar för italienska Bolzano. Bolzano spelar i den österrikiska högstaligan ICEHL, där man ifjol slutade fyra i serien men åkte ut i kvartsfinal.

– "Bozen" är ett av ligans topplag och dessutom en fantastisk plats. Jag letade efter nya erfarenheter och är övertygad om att det här var rätt beslut. Jag förväntar mig att vi även nästa år kommer att tillhöra de lag som slåss om titeln. Det kommer definitivt att vara vårt mål, säger Kivihalme till klubbens hemsida,

Den USA-födde backen har spelat ett helt gäng år i Nordamerika, men bortsett åren i Malmö blir det här första gången han spelar i ett annat land än Finland när han spelat i Europa.